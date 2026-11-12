Nintendo eliminará el inicio de sesión con Google y Apple desde el 26 de enero de 2027

Nintendo dejará de aceptar inicios de sesión y nuevos perfiles con Google o Apple desde el 26 de enero de 2027. Los usuarios deberán usar correo, ID o passkey.

Nintendo anunció que, desde el 26 de enero de 2027, dejará de permitir que los usuarios inicien sesión en sus cuentas mediante las credenciales de Google o Apple. La compañía japonesa comunicó la decisión a través de su página oficial de soporte, donde también indicó que no será posible crear nuevos perfiles de Nintendo utilizando alguno de estos servicios externos.

La medida afecta a quienes hoy vinculan sus cuentas de Nintendo con un perfil de Google o Apple para entrar a la plataforma sin escribir una contraseña específica. Este sistema utiliza las credenciales de los servicios externos para verificar la identidad del usuario, pero dejará de funcionar a partir de la fecha anunciada.

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Cómo cambiará el inicio de sesión en Nintendo

Nintendo establecerá que, a partir del 26 de enero de 2027, el acceso a las cuentas se realizará con métodos propios de la compañía. Los usuarios podrán ingresar con el correo electrónico asociado a su cuenta o con el ID de inicio de sesión, junto con la contraseña correspondiente.

La empresa también mantendrá disponible la clave de acceso, conocida como passkey. Este mecanismo permite comprobar la identidad mediante herramientas de autenticación del propio dispositivo, como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

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Qué deben hacer los usuarios antes del cambio

Los usuarios que tienen vinculada su cuenta de Nintendo con Google o Apple deberán comprobar que cuentan con un método alternativo para ingresar antes de que entre en vigor la medida. Nintendo recomienda verificar que recuerdan la contraseña del perfil y que tienen acceso al correo electrónico registrado o conocen su ID de inicio de sesión.

Quienes nunca hayan configurado una contraseña o no recuerden la que tenían pueden utilizar el procedimiento de recuperación de Nintendo. Para hacerlo, deben ingresar a la página de inicio de sesión de su cuenta, seleccionar la opción '¿Olvidaste tu contraseña?' y seguir las instrucciones del proceso. Con una contraseña nueva, podrán acceder mediante el sistema que continuará disponible después del cambio.

Nintendo aclaró que no anunció la necesidad de crear una cuenta nueva. La modificación se relaciona exclusivamente con las alternativas de autenticación y de registro mediante Google y Apple.

Impacto en los Platinum Points y explicaciones pendientes

Nintendo confirmó que también eliminará una misión de My Nintendo Platinum Points que permite obtener puntos al vincular una cuenta de Google con una cuenta de Nintendo. Esta actividad dejará de estar disponible el mismo 26 de enero de 2027, como parte de las modificaciones anunciadas.

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La compañía comunicó estas novedades en su página oficial de soporte y ofreció disculpas por los inconvenientes que la decisión pueda ocasionar a las personas que utilizan esta modalidad de acceso. Sin embargo, Nintendo no explicó las razones por las que decidió retirar la integración con Google y Apple ni entregó detalles adicionales sobre los motivos del cambio.