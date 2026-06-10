No cambios en las tarjetas electorales para la segunda vuelta: registrador nacional

El registrador nacional Hernán Penagos confirmó que no se van a llevar a cabo cambios en las tarjetas electorales para la segunda vuelta presidencial, ya que todas ellas ya están distribuidas en el exterior.

El registrador nacional Hernán Penagos confirmó que no se van a llevar a cabo cambios en las tarjetas electorales para la segunda vuelta presidencial , ya que todas ellas ya están distribuidas en el exterior.

Además, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, confirmó lo dicho por Penagos, indicando que los tiempos establecidos por la Constitución para la segunda vuelta no pueden modificarse. El Colegio Colombiano de Juristas también emitió un comunicado en relación con el fallo judicial que ordenó a Abelardo de la Espriella eliminar símbolos patrios en su campaña, calificándolo como 'preocupante'.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su apoyo a Abelardo de la Espriella y aseguró que 'si gana contará con apoyo y fuerza total' de EE. UU





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