Autoridades y expertos desmienten las advertencias sobre un supuesto apagón global de 72 horas. Los hechos recientes son fallas técnicas aisladas y pruebas oficiales del sistema EAS.

Los usuarios de diversas plataformas digitales han generado una gran confusión alrededor de la fecha del 17 de noviembre, especulando sobre la posibilidad de un apagón mundial que dejaría sin electricidad, internet, televisión y servicios bancarios a millones de personas durante un período de 72 horas. Esta advertencia, que se ha propagado intensamente en las redes sociales, incluye miedos infundados sobre un ciberataque coordinado contra los sistemas financieros globales y de comunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna evidencia verificable ni anuncio oficial de gobiernos o agencias internacionales que confirmen la ocurrencia de una interrupción de estas magnitudes. La preocupación pública ha aumentado artificialmente debido a la coincidencia temporal de varias fallas tecnológicas aisladas registradas recientemente en Estados Unidos, así como por la interpretación errónea de recomendaciones estándar de preparación para emergencias difundidas por autoridades europeas.

Origen de las Falsas Alertas y Contexto Real

La versión que circula en internet advierte sobre un supuesto apagón prolongado que afectaría los servicios eléctricos y tecnológicos en múltiples países, aunque tanto la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) han negado rotundamente cualquier plan para cortar la electricidad o el internet. Tampoco existe una alerta oficial que confirme una suspensión mundial de los servicios bancarios o de telecomunicaciones, desmintiendo así las afirmaciones sobre cajeros automáticos sin dinero y un posible colapso financiero inmediato. Los ejercicios de preparación y las recomendaciones de las autoridades no corresponden a un anuncio sobre una catástrofe inminente, sino a protocolos rutinarios que han sido sacados de contexto por medios digitales. Por ahora, no hay información que permita anticipar un apagón mundial este 17 de noviembre, y las autoridades continúan monitoreando la situación sin detectar amenazas sistémicas reales.

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Prueba Nacional del Sistema de Alerta EAS

Uno de los acontecimientos confirmados para esta fecha es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), organizada por FEMA y la FCC, cuyo ejercicio fue anunciado originalmente en septiembre de 2026. El ejercicio está programado para las 2:20 p. m., hora del Este de Estados Unidos, que corresponde exactamente a las 2:20 p. m. en Colombia, momento en el que las emisoras de radio y televisión participantes transmitirán un mensaje durante aproximadamente un minuto. La finalidad técnica de este procedimiento es verificar que el sistema pueda distribuir alertas a la población cuando se presente una situación de emergencia real, asegurando así la funcionalidad de la cadena de comunicación crítica. Las autoridades estadounidenses han aclarado explícitamente que el procedimiento no ocasionará cortes de electricidad ni interrupciones de internet, desvinculando esta actividad técnica de las teorías del colapso total.

Además, el ejercicio no contempla el envío de alertas a los teléfonos celulares mediante el sistema de emergencia, por lo que los usuarios no recibirán notificaciones automáticas en sus dispositivos móviles durante la prueba. La programación de radio y televisión podría interrumpirse brevemente mientras se transmite el aviso, que identificará expresamente que se trata de una prueba oficial, evitando así pánico innecesario en la audiencia. Será necesario que los ciudadanos mantengan la calma, ya que no se requiere ninguna acción por parte del público durante la verificación del sistema. Por tanto, esta actividad operativa rutinaria no corresponde a un apagón ni a una interrupción generalizada de los servicios tecnológicos, sino a un control de calidad necesario para la seguridad nacional.

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Concurrencia de Fallas Técnicas Aisladas

La difusión de la teoría conspirativa coincide con varios incidentes informáticos registrados en Estados Unidos durante los últimos días, creando una falsa percepción de un ataque coordinado global. Entre los episodios mencionados por los usuarios se encuentra la interrupción de los servicios de Microsoft, que se prolongó durante varias horas el jueves pasado, generando molestias pero sin impacto sistémico. Operaciones aéreas también se vieron afectadas al día siguiente con una falla tecnológica relacionada con los sistemas de aviación, lo que llevó al cierre temporal del espacio aéreo estadounidense mientras se atendía el problema de fondo. Esta sucesión de eventos ha llevado a algunos usuarios a relacionarlos incorrectamente con el supuesto apagón mundial, ignorando la naturaleza independiente de cada incidente.

Otros problemas reportados incluyen dificultades para ingresar a cuentas bancarias por parte de usuarios de JPMorgan Chase y Bank of America el 16 de noviembre, lo que generó especulaciones sobre una crisis financiera inminente. Asimismo, United Airlines informó sobre una caída generalizada de sus sistemas que afectó los vuelos de salida en Estados Unidos, demostrando la vulnerabilidad puntual de algunas infraestructuras corporativas. Aunque estos incidentes han sido utilizados para alimentar las especulaciones en redes sociales, corresponden a fallas reportadas en diferentes servicios y sectores económicos. Su coincidencia temporal no demuestra que exista un ataque cibernético coordinado ni que vaya a producirse una paralización tecnológica a escala mundial, sino que refleja los desafíos habituales de la mantenimiento de infraestructuras digitales complejas.

Referencias Culturales y Desinformación

Otra de las referencias utilizadas para difundir la supuesta alerta proviene de un episodio de la serie animada Los Simpson, titulado 'Una vida llena de errores', correspondiente a su temporada 35 y conocido en inglés como 'It's a Blunderful Life'. En el capítulo aparece una situación relacionada con un apagón en la ficticia ciudad de Springfield, que ha sido interpretada erróneamente como una predicción o una pista sobre eventos reales. Las publicaciones en plataformas digitales han relacionado este contenido de ficción con la fecha actual sin pruebas de que formen parte de un mismo evento o tengan alguna conexión con la realidad operativa. Este fenómeno de desinformación muestra cómo el entretenimiento puede ser distorsionado para sembrar dudas sobre la estabilidad de los servicios esenciales, aunque las autoridades mantienen que la situación está bajo control y no hay indicios de una amenaza global.