Noboa acusa a Colombia de ser 'peor socio' comercial y defiende aranceles ante crisis diplomática

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, critica la relación comercial con Colombia, defiende la imposición de aranceles y aborda la falta de cooperación en seguridad fronteriza, en medio de tensiones diplomáticas crecientes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , ha calificado a Colombia como el peor socio comercial de su nación, defendiendo firmemente la reciente imposición de aranceles a productos colombianos. Esta medida, según Noboa, no representa una declaración de guerra contra el pueblo colombiano, sino una lucha frontal contra el narcotráfico y la ilegalidad que afectan la seguridad y la economía ecuatoriana.

En una entrevista concedida a la revista colombiana Semana, el mandatario detalló que Ecuador mantiene un déficit comercial de 1.200 millones de dólares con Colombia, con un intercambio total de 2.100 millones de dólares. Esta balanza negativa, subrayó Noboa, tiene un impacto directo en el empleo ecuatoriano y en la salida de divisas del país, justificando así las acciones de su gobierno para reequilibrar la situación.

Noboa también aprovechó la oportunidad para cuestionar la cooperación de Colombia en materia de seguridad fronteriza, un punto clave en su argumentación para la imposición de aranceles. Aseguró que Ecuador se ha visto forzado a asumir un mayor despliegue militar y logístico para contener la violencia, los cargamentos de droga y la presencia de grupos guerrilleros en la extensa frontera compartida. Estos esfuerzos, afirmó, implican costos significativos que Ecuador no puede seguir soportando unilateralmente.

El presidente ecuatoriano hizo estas declaraciones en el contexto de tensiones diplomáticas crecientes, exacerbadas por la situación del exvicepresidente Jorge Glas, quien acusó al gobierno de Noboa de permitir su deterioro físico y de pasar hambre, acusaciones que el mandatario ecuatoriano rechazó rotundamente.

La disputa comercial escaló en febrero cuando Ecuador impuso aranceles del 30% a productos colombianos, argumentando preocupaciones de seguridad en la frontera. Colombia respondió inicialmente anunciando un aumento de aranceles del 30% al 100% a las importaciones ecuatorianas. Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro matizó posteriormente que no impondría aranceles del 100%, afirmando que los productos necesarios para Colombia ingresarían con un arancel del 0%.

La visita del presidente Petro a Ecuador el año pasado también generó controversia, con Noboa señalando que el mandatario colombiano se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, algunos de los cuales, según Noboa, tienen vínculos con el narcotráfico. Estas declaraciones surgen en un momento crítico para Ecuador, que enfrenta una ola de violencia desencadenada tras la fuga de un importante líder del narcotráfico a principios de 2024. La recaptura de este individuo en junio de 2025 y su posterior juicio en Nueva York subrayan la magnitud del problema que Noboa está combatiendo.

Finalmente, se menciona la delicada salud de Raúl Asencio, figura del Real Madrid, diagnosticado con enterocolitis bacteriana y con una pérdida significativa de peso.





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