Daniel Noboa afirma que Gustavo Petro se reunió en 2025 con miembros de la familia Estrada bajo investigación por narcotráfico, generando tensión bilateral.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha intensificado la tensión diplomática con Colombia al formular acusaciones graves contra su homólogo, Gustavo Petro. Durante una entrevista realizada en el podcast Altavoz con la periodista Ruth Del Salto, Noboa afirmó que el expresidente colombiano mantuvo reuniones en 2025 con miembros de una familia manabita investigada por narcotráfico. Estas declaraciones ocurrieron tras la visita de Petro a la ciudad ecuatoriana de Manta, un evento que el mandatario ecuatoriano utiliza como base para cuestionar la integridad de su contraparte colombiana.

Acusaciones sobre reuniones con la familia Estrada

Noboa señaló específicamente a Jaime Estrada Bonilla, de 71 años, y a su hijo, Jaime Estrada Medranda, de 41 años, como los contactos del expresidente colombiano. Según el presidente ecuatoriano, Petro alquiló una vivienda en Manta donde se alojó durante su estancia. Noboa reveló que, semanas después de que el expresidente colombiano ocupara esa propiedad, el propietario del inmueble fue asesinado. Estas afirmaciones buscan establecer un nexo entre la visita diplomática y las estructuras criminales que operan en la región costera de Ecuador.

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Perfil de los investigados por narcotráfico

Los nombres mencionados por Noboa corresponden a figuras con una trayectoria pública y política significativa en la provincia de Manabí. Jaime Estrada Bonilla se desempeñó como alcalde de Manta entre 2009 y 2014 y tiene vínculos comerciales en sectores como la pesca, la agricultura, el turismo y los bienes raíces. Por su parte, Jaime Estrada Medranda fue representante a la Asamblea Nacional por el movimiento Revolución Ciudadana durante el período legislativo 2025-2026. Ambos sujetos aparecían como aspirantes a cargos públicos de cara a las elecciones de noviembre de 2026.

Detenciones y extradición a Estados Unidos

La situación legal de los Estrada se volvió crítica el pasado 4 de noviembre de 2026, cuando fueron detenidos en Panamá. Esta operación fue desarrollada con la cooperación de las autoridades de Ecuador, las autoridades panameñas y organismos internacionales. Desde su captura, ambos permanecen vinculados a un trámite de extradición solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Las investigaciones, a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los acusan de conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y de delitos relacionados con armas de fuego.

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Irigularidades en expedición de documentos colombianos

Además de las reuniones en Manta, Noboa extendió sus críticas para cuestionar presuntas irregularidades administrativas ocurridas bajo la administración de Petro. El presidente ecuatoriano afirmó que durante el gobierno colombiano se entregaron pasaportes originales a criminales ecuatorianos con el fin de facilitar cambios de identidad. Noboa declaró que su gobierno está recopilando información sobre operaciones de lavado de dinero y recursos ilícitos destinados a financiar campañas políticas, asuntos que también involucran a la administración anterior colombiana.

Reacción inmediata de Gustavo Petro

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Gustavo Petro, quien utilizó sus redes sociales para rechazar los señalamientos. El expresidente recordó que fue el propio Daniel Noboa quien lo invitó a la ceremonia de posesión presidencial en 2025. Petro negó conocer a la persona alias Fito, cuyo nombre fue relacionado inicialmente con el desplazamiento de Petro a Manta. Ante las acusaciones, el presidente ecuatoriano confirmó que toda la información recopilada por su administración ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Ecuador para determinar si existen méritos para avanzar en investigaciones formales.