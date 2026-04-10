Noboa endurece postura contra Colombia por narcotráfico y crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fija condiciones para negociar con Colombia, tras elevar aranceles y criticar declaraciones de Petro sobre Jorge Glas. La escalada de tensiones incluye medidas comerciales y energéticas, afectando las relaciones bilaterales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , ha manifestado este jueves su postura firme respecto a las relaciones con Colombia , marcadas por tensiones crecientes en torno a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado . En una declaración pública a través de su cuenta de X, Noboa dejó claro que no se contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos con un gobierno que, en su opinión, no demuestra el mismo nivel de compromiso en la batalla contra estas problemáticas.

Esta declaración se produce en el contexto de una escalada en las medidas arancelarias aplicadas por Ecuador a productos colombianos, que han alcanzado el 100%, y que han sido interpretadas por el gobierno colombiano como una 'monstruosidad'. Noboa ha defendido estas medidas como una estrategia para presionar a Colombia a intensificar sus esfuerzos en la seguridad fronteriza, crucial para combatir a las organizaciones criminales que operan en la región. Además, el mandatario ecuatoriano ha destacado una supuesta reducción del 33% en las muertes violentas desde el inicio de esta guerra comercial, sugiriendo un impacto positivo de sus políticas. Noboa ha enfatizado que las conversaciones y acuerdos futuros solo serán posibles con un gobierno que comparta la misma determinación en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, marcando una clara condición para la normalización de las relaciones bilaterales.\La situación actual entre Ecuador y Colombia es el resultado de una serie de desencuentros que han escalado rápidamente. La imposición de aranceles, que comenzó con un 30% el 1 de febrero y se elevó al 50% el 1 de marzo, ha afectado significativamente el intercambio comercial entre ambos países, que ascendía a cerca de 2.800 millones de dólares en años recientes. Ecuador, con una balanza comercial desfavorable de aproximadamente 900 millones de dólares, busca, con estas medidas, equilibrar la situación y presionar a Colombia para que tome medidas más contundentes en la lucha contra el crimen organizado. Además de las sanciones arancelarias, se han implementado medidas recíprocas en el sector energético, incluyendo el corte de la interconexión eléctrica por parte de Colombia, lo que afecta a Ecuador en momentos de déficit de generación. La respuesta ecuatoriana fue un incremento en el precio del transporte de petróleo de Ecopetrol a través de los oleoductos operados por Petroecuador. Estos actos reflejan un deterioro palpable en las relaciones bilaterales y la creciente desconfianza entre ambos gobiernos.\Las tensiones entre Ecuador y Colombia se han intensificado aún más tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un 'preso político'. Noboa, respondiendo a estas afirmaciones, las consideró un 'atentado contra la soberanía' y una violación al principio de no intervención. En respuesta, Noboa llamó a consultas al embajador ecuatoriano en Bogotá, demostrando la gravedad que Ecuador atribuye a las palabras de Petro. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunció la suspensión de las mesas técnicas entre ambos países, programadas para la próxima semana, hasta que se logre un ambiente propicio para el diálogo. El caso de Jorge Glas, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, es otro punto de fricción. Noboa busca replicar en Ecuador el modelo carcelario implementado por Nayib Bukele en El Salvador, en un esfuerzo por combatir la delincuencia y el crimen organizado. Glas cumple condenas por cohecho, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. Su reciente recaptura, tras el asalto a la Embajada de México en Quito, donde había recibido asilo diplomático, también ha exacerbado las tensiones bilaterales, evidenciando la complejidad y delicadeza de la situación política entre Ecuador y Colombia





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