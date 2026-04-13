Noboa expresa escepticismo sobre Petro y la seguridad fronteriza, intensificando la guerra comercial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, revela su falta de fe en un cambio de postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, respecto a la seguridad fronteriza. Esto intensifica la guerra comercial entre ambos países debido a aranceles y tensiones diplomáticas.

El presidente de Ecuador , Daniel Noboa , expresó este lunes su escepticismo sobre un cambio en la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro , respecto a la seguridad fronteriza , lo que ha exacerbado las tensiones bilaterales y ha desencadenado una guerra comercial entre ambos países. Noboa manifestó a la radio Forever su falta de optimismo sobre la posibilidad de que Petro fortalezca los controles en la frontera sur de Colombia.

“No tengo gran esperanza de que Petro cambie, ni que haga lo que debería hacer, que es proteger su frontera sur, y es una pena porque, comercialmente, el Ecuador está mejor con la tasa de seguridad”, afirmó. Esta declaración se produce en medio de un aumento de las restricciones comerciales impuestas por Ecuador a las importaciones colombianas, como medida de presión para que Colombia tome acciones más enérgicas contra la inseguridad en la frontera común. El arancel aplicado a las importaciones colombianas ha experimentado un incremento gradual, comenzando en febrero con un 30%, luego elevándose al 50% y proyectándose al 100% a partir del 1 de mayo. El gobierno ecuatoriano argumenta que estas medidas son necesarias para proteger la economía nacional y exigir reciprocidad en materia de seguridad fronteriza. Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Ecuador ha logrado un superávit comercial con Colombia de 62,9 millones de dólares en los dos meses que lleva la guerra comercial, algo que no sucedía “por primera vez en más de 25 años”. Noboa enfatizó la necesidad de que Colombia cumpla con sus responsabilidades en la protección de su frontera. “Lo que nosotros pedíamos es: si estamos sacrificando empleos en el Ecuador, si estamos sacrificando industrias en el Ecuador al mantener esa relación comercial con Colombia, por lo menos, hermanito, cuida tu frontera y sé recíproco, así como nosotros hemos vendido electricidad barata en el año 2017, que nos vendan al mismo precio”, declaró. El mandatario ecuatoriano reiteró la disposición de su país a mantener una relación cordial con Colombia, destacando los lazos históricos y de vecindad. “Esperemos que después de estas elecciones (en Colombia), nos podamos sentar y ya darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera”, añadió, refiriéndose a los comicios presidenciales colombianos programados para el 31 de mayo. La tensión entre Quito y Bogotá se intensificó la semana pasada, luego de que Petro calificara al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como “preso político”, lo que Noboa consideró un “atentado a la soberanía” y llevó al llamado a consultas de su embajador en Colombia. La respuesta de Petro incluyó el llamado a consultas de la embajadora colombiana en Ecuador y el anuncio de medidas arancelarias recíprocas. Además, Petro sugirió la posibilidad de retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un organismo integrado por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. El secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, instó a Petro y Noboa a retomar el diálogo de manera urgente. En otro contexto, Noboa también abordó la situación de seguridad en la frontera con Perú, expresando su optimismo sobre la postura de los candidatos presidenciales peruanos que se perfilan para la segunda vuelta. Según Noboa, estos aspirantes demuestran una “importante intención de mejorar la seguridad y de trabajar en conjunto con Ecuador”. De acuerdo con el cómputo oficial de votos, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lideraba los comicios presidenciales peruanos con un 16,9% de los votos válidos, seguida por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con un 14,7%, tras el escrutinio del 51,6% de las actas. Ambos candidatos se enfrentarían en una segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio





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