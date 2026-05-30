Noboa y De la Espriella pactan fin de aranceles y nuevo frente energético ante la guerra comercial con Colombia

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el candidato opositor Abelardo de la Espriella anuncian la eliminación de los aranceles a productos colombianos y la apertura de acuerdos energéticos, intentando superar la crisis diplomática y comercial provocada por la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador.

La controversia arancelaria entre Colombia y Ecuador, que se transformó en un estancamiento diplomático, ha comenzado a repercutir también en la cooperación energética y en la logística del transporte de crudo entre ambos países.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció el viernes la intención de sostener una conversación directa con el candidato presidencial opositor, Abelardo de la Espriella, a raíz de las acusaciones de Noboa contra Colombia por supuesta inactividad en la lucha contra el crimen organizado que operan a lo largo de la frontera compartida. En su mensaje a través de la red social X, Noboa subrayó que, a partir del 1 de junio, eliminará la tasa de seguridad que gravaba a los productos colombianos, una medida que busca revertir el incremento arancelario que había alcanzado el 30 % y había sido reducido previamente del 100 % al 75 %.

De la Espriella respondió en la misma plataforma agradeciendo la decisión de Quito y asegurando que, a partir del lunes siguiente, los aranceles para las exportaciones ecuatorianas a Colombia quedarán anulados. Además, el candidato opositor señaló que el fin de los gravámenes abrirá la puerta a un "frente común contra los narcoterroristas" y permitirá la firma de nuevos acuerdos comerciales y energéticos, reforzando la integración bilateral en sectores estratégicos.

En un comunicado conjunto, ambos líderes declararon haber alcanzado un acuerdo para fortalecer la cooperación en materia de energía, lo que incluye la revisión de tarifas de transporte y la garantía de una mayor apertura del mercado energético para ambas naciones. Estas negociaciones se desarrollan en un contexto electoral crítico, pues De la Espriella, líder del movimiento opositor a Gustavo Petro, y el candidato oficialista Iván Cepeda son los principales contendientes para la primera vuelta del domingo, con la posibilidad de un balotaje el 21 de junio.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha acusado al gobierno de Noboa de intentar interferir en el proceso electoral ecuatoriano con el objetivo de favorecer a la extrema derecha, mientras que el mandatario de Quito acusa a la administración colombiana de no proveer los recursos financieros necesarios para reforzar la seguridad en la zona limítrofe, donde operan organizaciones mafiosas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas. En los últimos meses, ambas partes adoptaron una serie de medidas destinadas a proteger sus fronteras, combatir el crimen transnacional y salvaguardar a sus ciudadanos.

Sin embargo, la escalada de los aranceles tuvo un impacto negativo sobre el comercio bilateral, particularmente en los sectores agroindustrial y energético, generando tensiones que amenazaron con derivar en una ruptura total de la relación comercial. La reciente decisión de eliminar los gravámenes y de iniciar un diálogo político pretende revertir esa tendencia, abrir nuevos canales de cooperación y garantizar la estabilidad del suministro de crudo que atraviesa la zona amazónica.

El futuro de la relación bilateral dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para mantener el diálogo abierto y traducir los acuerdos políticos en acciones concretas. Si la eliminación de los aranceles se consolida y se concretan los pactos energéticos, se espera una recuperación del flujo comercial y una mayor coordinación en la lucha contra el narcoterrorismo, lo que beneficiaría tanto a Colombia como a Ecuador en términos económicos y de seguridad regional.

Por el contrario, cualquier retroceso en la implementación de estos acuerdos podría reactivar la guerra comercial y agravar la violencia en la frontera, comprometiendo la estabilidad política de ambos países en un momento electoral delicado





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