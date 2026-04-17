Nombramientos en Salud: Ospina en Nueva EPS y Quintero en Superintendencia, Bajo Fuego Crítico

Análisis de las designaciones de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS y Daniel Quintero al frente de la Superintendencia de Salud, marcadas por la polémica y cuestionamientos sobre su idoneidad y legalidad.

El programa 'El café de hoy' del 17 de abril de 2026 aborda dos nombramientos polémicos dentro del sector salud colombia no, generando debate y controversia.

En primer lugar, se analiza la designación del médico Jorge Iván Ospina, reconocido por su anterior gestión como alcalde de Cali, quien asume el cargo de quinto interventor de la Nueva EPS. Desde el inicio, su nombramiento se vio empañado por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien cuestionó públicamente las opiniones de Ospina respecto a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el ministro, estas discrepancias sobre un aspecto fundamental de la financiación del sistema de salud podrían invalidar la legalidad del nombramiento, al considerar que Ospina no cumpliría con los requisitos necesarios para desempeñar dicha función.

La controversia no se detiene ahí. El segundo nombramiento que genera inquietud es el de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien se prepara para asumir la Superintendencia de Salud. La trayectoria de Quintero ha estado marcada por investigaciones y procesos que suscitan interrogantes sobre su idoneidad para liderar una entidad tan crucial para la supervisión y regulación del sistema de salud.

Estos movimientos en el sector, que provocan incluso divisiones internas dentro de las filas del progresismo, plantean serias preguntas sobre las decisiones estratégicas y las alianzas políticas que están configurando el futuro de la salud en el país. El programa invita a reflexionar sobre las motivaciones detrás de estas designaciones y las posibles consecuencias que tendrán para los usuarios y para la estabilidad del sistema de salud.

Ante la relevancia de estos temas, 'El café de hoy' extiende una cordial invitación a sus oyentes para seguir la discusión a través de diversas plataformas digitales. La oferta incluye acceso a través de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podchaser y Podcast Addict, además de la posibilidad de seguir el contenido en Youtube. Se anima a los oyentes a pulsar los botones de 'suscribirse' o 'seguir' en sus plataformas preferidas para no perderse ningún episodio y estar al tanto de los análisis más recientes. Para quienes deseen recibir notificaciones inmediatas sobre cada nuevo episodio directamente en su dispositivo móvil, se ha habilitado un hipervínculo que permite unirse a la comunidad de 'El café de hoy' a través de Whatsapp, sin formar parte de un grupo de chat, garantizando así una experiencia de notificación personalizada. Además, para seguir las actualizaciones y participar en la conversación, el programa está presente en las redes sociales, con cuentas en Twitter e Instagram bajo el identificador @PodcastELTIEMPO, perteneciente a PODCAST EL TIEMPO





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