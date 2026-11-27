La Registraduría reveló los registros de nacimiento en Colombia durante 2026, destacando nombres como Noah Gokú y Matt Damon junto a tradicionales como María y Juan.

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia publicó recientemente un listado de nombres registrados para recién nacidos durante el año 2026, revelando una tendencia marcada por la originalidad extrema y la inspiración pop. Entre los nombres más destacados se encuentran variantes que desafían la nomenclatura tradicional, como Noah Gokú, Fran Genio, Woy Fanron y Matt Damon. Estas elecciones sugieren que los padres colombianos están buscando inspiración en fuentes variadas, que van desde el anime y el cine de Hollywood hasta el deporte y la imaginación sin límites.

Referencias culturales en registros civiles

El nombre Noah Gokú aparece claramente en los registros, haciendo referencia directa al protagonista de la serie de anime Dragon Ball, un personaje que ha salvado al universo durante décadas. Este nombre no es un caso aislado, ya que otros registros incluyen Fran Genio, que alude al Genio de la lámpara, y Woy Fanron, una variante fonética que parece derivar de personajes de ficción. Además, el nombre Matt Damon aparece registrado, claramente inspirado en el actor estadounidense, mientras que también se encuentran referencias a futbolistas como Diogo Jota y Neymar Jr.

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Otros ejemplos de nombres individuales poco frecuentes incluyen Moon y Eowyn, este último familiar para los seguidores de La tierra media de J. R. R. Tolkien. La admisión de la Registraduría sobre estos casos demuestra una mezcla de influencias globales en la cultura colombiana. La lista publicada con corte de octubre de 2026 muestra que la creatividad no tiene fronteras en los actas de nacimiento.

Compuestos largos y nombres complejos

La competencia por la originalidad también se extiende a los nombres compuestos, donde algunos padres optan por una cantidad inusual de elementos. Entre los registros más llamativos se encuentran Noah Khaled Mohammed Hisham Ahmed y Avnitanay Elizabeth Margaret Uki Joyce Prarthana, que constan de seis nombres en uno. También se reporta Ada Akilnzinga Nehanda Adjua Nandipha Azania, Kunkwa, Bunkuaneiwia, Kwaringumu, Neponuceno, Melquicedec, Chuyi, Ageo y Aoki.

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Estas opciones para todos los gustos seguramente obligarán a preguntar más de una vez cómo se escriben y cómo se pronuncian correctamente. La complejidad de estos nombres contrasta con la simplicidad de otros registros individuales. La diversidad de estas elecciones refleja una sociedad en constante evolución cultural y lingüística.

Prefijos tradicionales predominantes

En medio de tanta creatividad, los nombres tradicionales continúan dominando las preferencias de las familias colombianas. María ocupa el primer lugar entre las niñas, seguida de Emma, Antonella, Victoria, Isabella, Luciana, Emily, Gabriela, Ana y Celeste. Esta estabilidad en los nombres femeninos ofrece un contrapunto a las tendencias más vanguardistas.

Entre los niños, Juan encabeza la lista, seguido de Emiliano, Noah, Liam, Thiago, Emmanuel, Salvador, Samuel, Eithan y Gabriel. La persistencia de estos nombres clásicos indica que, a pesar de las nuevas tendencias, los valores familiares siguen jugando un papel importante en la elección de nombres. La combinación de lo antiguo y lo nuevo define el panorama onomástico actual.

Dispersión regional y nombres locales

Por regiones, existen diferencias notables en las preferencias. En Antioquia y el Eje Cafetero se destacan Antonia, Guadalupe, Juana, Jerónimo, Salvador y Lorenzo. En Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense hay nombres cortos como Zoé, Lía, Mía, Alma, Roma, Gael, Lucca y Enzo, lo que sugiere una preferencia por la simplicidad urbana.

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En el Caribe se observan opciones como Anthonella, Alahia, Ailanys, Eithan y Neithan, junto con nombres de raíces hebreas como Abraham, Emmanuel, Isaías, Moisés y Salomón. Por su parte, en el Valle del Cauca y el Pacífico sobresalen Salomé, Valentina, Bianca, Derek y Dylan. En los Llanos Orientales y la Amazonía aparecen Elena, Renata, Luna, Aurora, Joaquín, Rafael y Benjamín. Esta diversidad geográfica enriquece el mapa cultural de Colombia.