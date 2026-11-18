El exfutbolista santandereano Norberto Peluffo requiere transfusiones de sangre tipo O+ tras una recaída de salud en Bucaramanga. Su familia y el Higuera Escalante buscan voluntarios.

La comunidad deportiva de Santander y especialmente los seguidores de Bucaramanga tienen una nueva oportunidad para apoyar a una de sus figuras más emblemáticas: Norberto Peluffo. El exjugador, director técnico y analista deportivo de 68 años necesita urgentemente la solidaridad de sus compatriotas. Su familia ha lanzado un llamado directo a través de las redes sociales para obtener donaciones de sangre tipo O+, un requerimiento crítico derivado de una recaída en su estado de salud.

Recaída de Salud y Urgencia Médica

Norberto Peluffo enfrenta una crisis médica que ha comprometido su bienestar en los últimos meses. La situación se intensificó durante la semana pasada, específicamente el martes 17 de noviembre, cuando el reconocido técnico sufrió una nueva recaída en la ciudad de Bucaramanga. Esta emergencia sanitaria ha generado una necesidad inmediata de insumos médicos que la familia no puede cubrir por sí sola, motivando la petición pública de apoyo.

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El diagnóstico que aqueja al exfutbolista data de principios de 2026, un periodo de aproximadamente cinco meses durante el cual ha mantenido una batalla constante contra los adversidades. Aunque ha mantenido una actitud resiliente, la gravedad de su condición actual requiere intervenciones médicas que dependen directamente de la disponibilidad de sangre tipo O+. Esta necesidad específica ha sido comunicada con la mayor urgencia para asegurar que los pacientes que lo atienden puedan proceder con los tratamientos necesarios.

Puntos de Donación y Canales de Ayuda

Para aquellos santandereanos y residentes de la región que deseen colaborar con esta causa humanitaria, se ha habilitado un punto específico para realizar las donaciones. La sangre tipo O+ puede entregarse en el laboratorio Higuera Escalante, ubicado en la capital santandereana, Bucaramanga. Este centro médico es el lugar designado para recibir las unidades de sangre que salvarán o mejorarán la calidad de vida del exdirector técnico.

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La difusión de esta solicitud ha sido rápida, aprovechando la influencia y el cariño que Peluffo ha generado a lo largo de su carrera. Las redes sociales se han convertido en la herramienta principal para conectar a los potenciales donantes con la familia, quienes esperan que cada gota de sangre aportada marque la diferencia en la recuperación del conocido analista. La comunidad debe actuar con prontitud para satisfacer esta demanda médica.

Resiliencia y Presencia en los Medios

A pesar de su lucha por la salud, Norberto Peluffo mantiene una conexión firme con el fútbol y la opinión pública. Actualmente, el pensionado sigue desempeñándose como analista deportivo en Gol Caracol, donde conduce diariamente el programa "Jugada Maestra" a las 12:00 p.m. por la frecuencia Ditu. En este espacio, compartió escenario con figuras como Nélson Gallego, Javier Castell, Carlos de la Pava y Javier Hernández, demostrando su dedicación a la divulgación táctica.

Sin embargo, su reciente recaída le impidió estar presente en los últimos días para interactuar con sus colegas y la audiencia. Esta ausencia temporal es la primera en mucho tiempo, dada su insistencia en seguir trabajando aunque su salud lo limite. Su ausencia en los estudios de televisión refuerza la gravedad de la situación y justifica la intervención inmediata de la comunidad para apoyarlo en esta etapa crítica.

Actitud Ante la Adversidad y Futuro

La postura de Peluffo frente a su enfermedad ha sido notablemente positiva y llena de fe. En una entrevista concedida el 29 de septiembre a EL COLOMBIANO, el técnico se mostró optimista a pesar de las dificultades. Se refirió a su condición no como una enfermedad terminal, sino como un "quebranto" con el que está luchando activamente. Manifestó su gratitud por la solidaridad recibida y la calidad de la atención médica que recibe.

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En sus propias palabras, Peluffo expresó que la compañía y el apoyo de las personas han sido fundamentales para su moral. Confía en que los médicos harán todo lo posible y que su fe divina jugará un papel central en su recuperación. Ha retomado una rutina diaria que incluye salidas y caminatas, aunque reconoce que los ejercicios físicos le cuestan debido a su historial de no ser muy activo en la etapa deportiva. Su objetivo actual es claro: avanzar hacia la sanación y esperar "muy cerca del milagro".