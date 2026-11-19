El exfutbolista colombiano Norberto Peluffo se recupera sin complicaciones después de una cirugía programada por cáncer de colon, generando tranquilidad en su entorno.

El exfutbolista y entrenador colombiano Norberto Peluffo se encuentra en una fase de recuperación estable y sin señales de alarma tras someterse a una intervención quirúrgica programada para tratar complicaciones de salud derivadas de su diagnóstico oncológico. La operación, que se llevó a cabo en las últimas horas, tuvo un resultado favorable según el parte médico más reciente, lo que ha generado una profunda sensación de tranquilidad entre sus familiares, amigos y el amplio grupo de seguidores que han apoyado su lucha pública.

Resultados favorables de la intervención

Los especialistas médicos confirmaron que Norberto Peluffo no presenta ninguna complicación relacionada con el procedimiento realizado, asegurando que su estado actual es estable y que no requiere ser transferido a una unidad de cuidados intensivos. Esta aclaración fue fundamental para desmentir especulaciones recientes y confirmar que el exjugador, conocido por sus destacadas trayectorias en el Atlético Nacional, el Millonarios y el América de Cali, así como por su paso por la Selección Colombia, continúa su proceso de rehabilitación bajo estricta supervisión clínica.

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Origen de las donaciones de sangre O+

Se ha aclarado ampliamente que la solicitud de donantes de sangre tipo O+ que circuló extensamente en las redes sociales formaba parte de los protocolos de requisitos habituales para este tipo de intervenciones quirúrgicas y no indicaba que Norberto Peluffo estuviera atravesando una emergencia vital inesperada. La difusión de dicha información había elevado los niveles de preocupación entre su círculo cercano, pero las autoridades sanitarias y su entorno inmediato han especificado que la disponibilidad de este grupo sanguíneo era un estándar preventivo y de seguridad médica durante el alta y la estancia hospitalaria.

Historial del cáncer de colon y quimioterapia

Los problemas de salud de Norberto Peluffo se hicieron públicos durante los primeros meses de 2026, cuando fue diagnosticado formalmente con cáncer de colon tras someterse a diversos estudios médicos para investigar complicaciones previas en su estado de bienestar. En el mes de abril del mismo año, el exentrenador comenzó un tratamiento de quimioterapia en la ciudad de Bucaramanga, momento en el cual narró haber finalizado su primera sesión y haber experimentado niveles de cansancio, aunque mantuvo una actitud notablemente optimista frente a la adversidad.

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Avances en la terapia y recuperación

Con el transcurso de los meses, Norberto Peluffo ha compartido avances alentadores sobre su evolución, confirmando a finales de septiembre en una entrevista con EL COLOMBIANO que estaba respondiendo favorablemente a las terapias oncológicas. El exfutbolista expresó su esperanza al afirmar que iba camino a la sanación, reconociendo la necesidad de tener paciencia ya que no era posible establecer con exactitud cuánto tiempo tomaría el tratamiento completo, mientras complementaba sus terapias con caminatas y ejercicios físicos ligeros.

Perspectivas futuras del exjugador

La cirugía satisfactoria representa un hito positivo en el camino de Norberto Peluffo, permitiendo que su equipo médico y su entorno se enfoquen en consolidar su recuperación y mantener el seguimiento necesario. A pesar de que el tratamiento oncológico continúa y el objetivo final está puesto en la sanación total, la actitud positiva y la fortaleza demostrada por el exjugador permiten mirar con optimismo los próximos días de su proceso de rehabilitación.