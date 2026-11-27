Un foro de EL COLOMBIANO analizó cómo el Nordeste y el Magdalena Medio de Antioquia pueden atraer inversiones y diversificar su economía.

El Nordeste y el Magdalena Medio de Antioquia cuentan con condiciones para ampliar su capacidad productiva, atraer nuevas inversiones y diversificar su economía. Así lo concluyó el foro del desarrollo económico de estas subregiones, realizado el 26 de noviembre y promovido en el marco del especial de EL COLOMBIANO sobre el Nordeste y el Magdalena Medio. El encuentro reunió a líderes empresariales, representantes gremiales, académicos y tomadores de decisiones.

La riqueza natural de ambos territorios, las posibilidades de expansión agroindustrial, minera y energética, y los proyectos de infraestructura que avanzan en la región configuran un escenario de oportunidades. Sin embargo, los participantes coincidieron en que convertir ese potencial en desarrollo sostenible exige más que grandes inversiones, pues requiere una visión compartida y mejores conexiones con los mercados.

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Una visión conjunta para dejar de ver el territorio como lugar de paso

El primer desafío para el Nordeste y el Magdalena Medio es construir una visión conjunta que deje de considerarlos lugares de paso y los posicione como territorios para apostar por su desarrollo. Así lo planteó Luis Fernando Agudelo, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia.

Según el foro, el reto va más allá de reconocer las ventajas del territorio. Se trata de construir las condiciones para aprovecharlas, lo que implica fortalecer el tejido empresarial, generar empleo formal, preparar a los productores para competir en mercados nacionales e internacionales y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para las comunidades.

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Las brechas sociales que persisten en varios municipios de ambas subregiones también hacen parte de esa agenda. Para los participantes, cerrarlas es una condición para que el crecimiento económico llegue de manera equilibrada a todas las comunidades.

Infraestructura y conectividad como motor de la región

La conectividad es una de las bases de la transformación del Nordeste y el Magdalena Medio, y los proyectos de infraestructura ya comenzaron a cumplir un papel determinante. Santiago Murillo Rojas, coordinador del Sistema Portuario y Logístico de Antioquia, consideró que el departamento dejó de ser una región de paso para convertirse en una región de destino.

La Concesión Vías del Nus identificó con anticipación las posibilidades de desarrollo de estos territorios. Alejandro Quijano, director general de la concesión, describió el potencial de la zona como cultural, empresarial y con numerosas apuestas ambientales y sociales que ya estaban en marcha, y se refirió a la construcción de las vías 4G que conectan al departamento. Según Quijano, el propósito de la concesión fue enrutar ese motor territorial.

Con la consolidación del sistema portuario de Urabá, el Nordeste y el Magdalena Medio tienen nuevas posibilidades para proyectar su producción hacia mercados nacionales e internacionales. Murillo también destacó la importancia de desarrollar alternativas como el ferrocarril para mejorar la eficiencia del transporte y evitar que el crecimiento de los corredores logísticos genere nuevas presiones sobre el área metropolitana.

Competir en mercados globales exige cadenas logísticas completas

Llegar al puerto no es suficiente para competir en los mercados internacionales, según el planteamiento de Rodrigo Patiño, gerente regional de Analdex en Antioquia. Patiño sostuvo que el objetivo no es solo llegar al puerto, sino al mercado global.

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Para lograrlo, el foro señaló que se requiere avanzar en infraestructura, sistemas de transporte y centros de distribución y almacenamiento. Además, las empresas de la región deben fortalecer su capacidad para adaptar sus productos a los estándares y certificaciones que exigen los mercados internacionales.

El foro también subrayó que la infraestructura es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que las oportunidades se traduzcan en desarrollo, se requiere una mayor articulación entre empresas, gremios, instituciones y comunidades, y el sector público, las organizaciones sociales y los gremios deben trabajar en la misma dirección.

Empresas presentes y confianza para nuevas inversiones

Las empresas que ya tienen presencia en el Nordeste y el Magdalena Medio ven con optimismo las posibilidades de crecimiento de la región. Entre ellas figuran Cemex, Antioquia Gold, Gramalote y Agrícola Sierra.

Juan Carlos Muñoz, director de Cemex Colombia y Perú, destacó la disposición que encuentra en la región para impulsar nuevos proyectos y fortalecer su actividad industrial. Muñoz afirmó que la región muestra ganas de hacer y disposición para desarrollar una industria que sea referente regional y nacional, y que Cemex tiene interés en participar en ese desarrollo.

Durante el foro también se destacó el papel de la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Comfama y la Mesa Empresarial en el fortalecimiento de las capacidades locales y la construcción de confianza entre los actores del territorio.