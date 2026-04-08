Norella Magdaniels: Del Arte Como Proyecto de Vida a la Conquista de Nuevos Horizontes

La artista Norella Magdaniels, con una década de trayectoria, lleva su arte a nuevas fronteras, buscando conectar con el público a través de la emoción y la transformación personal. Su trabajo, que ha cruzado fronteras nacionales e internacionales, se presentará en una feria en Nueva York y contempla proyectos futuros ambiciosos, incluyendo una escultura monumental en Barranquilla.

Norella siempre ha concebido el arte como su proyecto vital, un espacio que le permite establecer una conexión auténtica y transformar la vulnerabilidad en simbología y autoconocimiento. “Para mí, siempre fue crucial lo que las personas pudieran sentir al contemplar mis obras, lo que yo experimentaba al crearlas; esa fue mi mayor motivación constante.

Recuerdo que una vez, una pareja se puso en contacto conmigo; el esposo padecía cáncer y solicitaron una obra que simbolizara su visión de esperanza. Años después, él tocó la campana con la obra plasmada en una camiseta, y esa vivencia fue sumamente significativa para mí”, relató la joven, quien ya cuenta con una década de trayectoria artística. Las creaciones de Norella han trascendido las fronteras nacionales e internacionales. En esta ocasión, del 9 al 12 de abril, su trabajo estará presente en una feria, donde el público podrá disfrutar de su exposición ‘Sin cabeza, en culto al corazón’. \De manera paralela, la artista llevará a cabo un taller, en el que busca que los participantes descubran en el arte un refugio y una vía de expresión personal. “Lo verdaderamente trascendente de mi arte no son las obras en sí mismas, sino el impacto emocional que suscita la experiencia al ser contempladas por otros. Este paso representa mucho para mí, es abrirme a un nuevo mercado y a una ciudad tan fascinante como Nueva York”. En el horizonte de sus aspiraciones, Norella se proyecta a largo plazo, visualizando un futuro donde su creatividad continúe floreciendo y dejando una huella imborrable. “Me gustaría crear una escultura para Barranquilla”. \En un plazo de cinco años, Norella Magdaniels aspira a dejar una marca perdurable en el paisaje urbano de Barranquilla a través de una escultura monumental que dialogue con la ciudad. “También me encantaría participar en ferias de arte y exposiciones en Europa, así como formar parte de subastas que respalden causas importantes”. A pesar de los grandes escenarios que visualiza, mantiene un principio fundamental que describe como innegociable: el respeto por las emociones. Esta conexión empática constituye la piedra angular de su propuesta artística. En última instancia, la propuesta de Magdaniels va más allá de la técnica, transformándose en un acto de entrega total. Ella no solo pinta; habita la certeza de que el arte es el lenguaje donde las almas se encuentran, recordándonos que el lienzo más valioso es la vida misma, cuando nos permitimos sentirla profundamente





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