La senadora Norma Hurtado advierte sobre la lentitud en las ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Con 52 miembros en la comisión bicameral, se busca agilizar los recursos del Fondo Milagro y los $624.000 millones ya transferidos para Pereira y Cali.

La senadora Vallecaucana Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Bicameral de seguimiento a la reconstrucción, ha señalado que los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto continúan esperando respuestas concretas sobre el cronograma y la entrega de ayudas gubernamentales. Este órgano legislativo, conformado por 52 representantes y senadores, ha identificado que la etapa de emergencia inicial ha superado su alcance, dejando a las comunidades afectadas en una situación de incertidumbre respecto a la planificación real de la reconstrucción.

Demoras en subsidios y planimetría de viviendas

La senadora Hurtado afirmó que la ciudadanía requiere información clara sobre las etapas posteriores a la emergencia, las cuales incluyen la demolición de estructuras dañadas, la planificación de futuras viviendas y la gestión de subsidios tanto para propietarios como para arrendatarios. Estos procesos, cuya responsabilidad recae significativamente en el gerente del Fondo Milagro, se encuentran actualmente pendientes, generando frustration en las zonas directamente impactadas por la tragedia sísmica.

Also read Federación de Cafeteros manejará el Fondo Nacional del Café por 10 años más

Entre los temas pendientes más críticos destacan la celeridad en la ejecución de los recursos y la necesidad de que las comunidades conozcan el plan de acción específico en materia de reconstrucción. La parlamentaria exigió urgencia por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo para agilizar los trámites de subsidios de arrendamiento y el pago de servicios públicos, procesos que se han visto estancados por la falta de armonización entre los diferentes ministerios involucrados.

Gestión de los $624.000 millones y ministerios afectados

Se requiere una coordinación eficaz entre los ministerios con competencia en infraestructura y el Ministerio de Industria y Comercio, dado que pequeños, medianos y grandes empresarios han sido afectados por el desastre. Norma Hurtado insistió en la necesidad de definir cuál será el cuadro de personas que estarán a cargo en las regiones integrando el Fondo Milagro y establecer un cronograma de actividades claro y verificable para todos los actores involucrados.

Advertisement

Hasta el momento, los recursos asignados ascienden a $624.000 millones, los cuales están orientados exclusivamente a las demoliciones en las ciudades de Pereira y Cali. Esta limitación en el uso de los fondos ha sido un punto de preocupación, ya que las familias necesitan soluciones integrales que vayan más allá de la limpieza inicial de escombros para poder iniciar la reconstrucción de sus hogares y medios de vida.

Deficiencias presupuestales y autonomía ministerial

El ministro de Hacienda reconoció la gran dificultad presupuestal del país, pero confirmó que los $624.000 millones ya se habían trasladado. Además, estableció que cada ministerio puede, dentro de su autonomía presupuestal, destinar partidas en el presupuesto 2027 a la reconstrucción, lo que implica una redefinición de los planes de acción y compromisos para apoyar a los departamentos afectados. La comisión también se encuentra a la expectativa del Plan Nacional de Desarrollo y los fondos de regalías gestionados por la Dirección de Planeación.

En las reuniones recientes de la comisión participaron el Ministerio de Hacienda, el viceministerio de Vivienda con una planimetría detallada por municipios afectados, y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Santiago Tamayo, quien identificó plenamente a los damnificados. Aunque faltó la presencia del gerente del Fondo Milagro, Hurtado señaló que no se puede acusar al Gobierno de ausencia total, dado que recibieron respuestas escritas detalladas de casi 12 páginas provenientes del Ministerio de Hacienda, Vivienda, Prosperidad Social y la Dirección de Planeación.

Reconocimiento profesional y expectativa institucional

La senadora Hurtado destacó la relación respetuosa con las autoridades nacionales, mencionando al doctor Alejandro Ordóñez y al doctor Tigreros. Conoció a Tigreros como profesor y líder del municipio de Guacarí, valorando su trayectoria al servicio de la comunidad y su cercanía a la casa política. Considera que sus cualidades personales y profesionales son las que el presidente De la Espriella busca para un ministerio como el del Interior, lo que refleja la importancia de la concertación en un momento de división nacional.

Advertisement

El país atraviesa por un escenario complejo que requiere que el Congreso, como la única rama del poder que representa a todos los colombianos, genere leyes en beneficio de la comunidad. La oposición ha criticado la supuesta indiferencia del gobierno, pero Hurtado recordó las visitas del presidente a Cali, Pereira y Chocó. La prioridad ahora es transformar estas visitas y declaraciones en soluciones reales y tangibles para las víctimas del terremoto.