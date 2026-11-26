La ciudadanía nortesantandereana presiona al gobierno por acciones concretas en el Catatumbo y la neutralización de estructuras armadas, rechazando la teatralidad política.

La población de Norte de Santander mantiene una vigilancia estricta sobre la gestión del gobierno nacional, priorizando la eficacia operativa sobre las campañas de comunicación. Tras tres meses de administración, existe una clara demanda por parte del electorado, que respaldó al presidente Abelardo De La Espriella con cerca del 90 % de los votos, para que se traduzca ese apoyo en acciones tangibles de seguridad y desarrollo en la región fronteriza.

Desconexión entre la narrativa digital y la urgencia territorial

La percepción local indica una brecha significativa entre la presencia mediática del Ejecutivo y las necesidades reales del departamento. Las conversaciones con dirigentes políticos en Cúcuta revelan que la ciudadanía no valora las apariciones públicas ni las capturas de alto perfil en zonas urbanas como mecanismo suficiente para garantizar la tranquilidad. Existe una sensación generalizada de que la narrativa digital no refleja la gravedad de la crisis operativa y fiscal que enfrenta la región.

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El mandato ciudadano se centra en la recuperación efectiva del Catatumbo, una zona estratégica para la seguridad nacional que ha sido históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Los residentes entienden que el gobierno apenas está comenzando y han mostrado cierta paciencia debido a eventos externos como el terremoto, pero no aceptan una gestión deficiente en materia de recursos y presencia institucional. La impaciencia en la frontera no es un cheque en blanco para la inacción o la superficialidad.

Paradoja del diálogo y la estrategia de seguridad

Un consenso notable entre los actores locales es la imposibilidad de cerrar la puerta al diálogo, a pesar de la desconfianza hacia las estructuras terroristas. Los ciudadanos son conscientes de que estos grupos suelen burlar las mesas de negociación y utilizar el tiempo para reorganizarse. Sin embargo, el pragmatismo domina el debate local, reconociendo que la complejidad geográfica y criminal del territorio hace insostenible la idea de resolver el conflicto exclusivamente mediante la fuerza militar.

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Se critica la facilidad con la que se pontifica sobre la guerra total desde oficinas alejadas del frente de batalla, como Bogotá o Barranquilla. Quienes habitan la zona saben que la presencia de fusiles y el miedo cotidiano requieren una estrategia más matizada que la retórica beligerante. La opinión pública local exige una articulación entre la contundencia militar necesaria en el Catatumbo y la inteligencia política para desactivar las causas profundas del conflicto armado.

Presión por resultados y cambios en la gestión pública

A nivel nacional, se está consolidando una crítica firme contra el estilo de gobierno, percibido a menudo como un espectáculo permanente que distrae de la gestión real. Los ciudadanos y líderes locales reclaman un jefe de Estado que comprenda la dimensión estratégica de su cargo, priorizando la ejecución silenciosa y los resultados verificables sobre la producción de contenido para las redes sociales.

La experiencia histórica de Colombia sugiere que los gobiernos que confunden la comunicación con la gestión administrativa terminan comprometiendo su credibilidad. Norte de Santander requiere un estadista capaz de equilibrar la seguridad con el desarrollo, evitando la teatralidad que ha marcado los primeros meses de la administración. La ciudadanía espera hechos concretos, no guiones predefinidos, marcando el inicio de una etapa donde la rendición de cuentas será estricta.