Notas en lo Colombiano: La cruda verdad de la verdad. Notición escrita y en línea del periódico popular colombiano, el segundo y tercero en importancia en América Latina.

Tolima, Santa Fe, Millonarios y América abren una semana clave para Colombia en Libertadores y Sudamericana . La noche continental vuelve a encenderse para el fútbol colombiano .

Con la presión al límite, estadios llenos y cuentas que empiezan a cerrarse, cuatro clubes del país afrontarán este martes una jornada que puede marcar el rumbo de su semestre internacional. En Chile, Deportes Tolima buscará defender el liderato de su grupo en la Copa Libertadores. En Bogotá, Independiente Santa Fe disputará un partido de supervivencia ante Platense.

Y en la Sudamericana, Millonarios y América de Cali llegan con opciones reales de acercarse a la clasificación directa a los octavos de final. La fecha número cinco de la fase de grupos comienza con un panorama abierto para los representantes colombianos, varios de ellos obligados a ganar para seguir soñando en el continente.

El chileno Coquimbo Unido recibe este martes al colombiano Deportes Tolima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un juego al que ambos llegan con siete puntos para pelear por el liderato del Grupo B y el avance a octavos de final de la Copa Libertadores





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