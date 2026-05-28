Noticias de Colombia: sismo, protestas en Bolivia, desmantelamiento de depósito de cocaína y más

Se registra un sismo en Colombia, mientras que en el país, el presidente de Bolivia advierte que el país está 'casi al límite' en medio de las protestas. También, se desmantela un depósito con 100 kilogramos de cocaína en Rionegro, Antioquia, y se condena a 'Espartano' por ataque armado en una casa que dejó 2 muertos.

Se registra un sismo en Colombia, mientras que en el país, el presidente de Bolivia advierte que el país está 'casi al límite' en medio de las protestas.

También, se desmantela un depósito con 100 kilogramos de cocaína en Rionegro, Antioquia, y se condena a 'Espartano' por ataque armado en una casa que dejó 2 muertos. Además, se procesan a dos hombres que llevaban una granada en una calle de Buenaventura, y se imputan cargos a dos de los presuntos responsables de la balacera en el norte de Barranquilla.

Por otro lado, se anuncia restricciones de agua y se prohíben quemas en Atlántico por la llegada de El Niño, y se denuncia a un falso sacerdote que robó a adultos mayores en Ibagué con supuestos rituales de bendición. En cuanto a la economía, se registra un crecimiento en las exportaciones en Antioquia, pero se cayó el empleo formal.

Además, se frustra la entrada de drogas al Centro de Aislamiento Transitorio de Cali, y se registra un atentado con explosivos contra el Batallón Cartagena en Riohacha, dejando 12 soldados heridos y daños estructurales. Por último, se busca a una niña de 14 años vista por última vez cuando subió a un taxi para reunirse con un conocido de la familia en Argentina





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