Noticias de Lotería: Sorteo de MiLoto de 230 Millones de Pesos

Este jueves 14 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de MiLoto, un juego de azar ampliamente reconocido en Colombia por su bajo costo y su mecánica sencilla. En este sorteo, el acumulado superaba los 230 millones de pesos.

Se llevó a cabo el sorteo de este jueves 14 de mayo de 2026 de MiLoto, un juego de azar ampliamente reconocido en Colombia por su bajo costo y su mecánica sencilla .

En este sorteo de MiLoto de la noche del jueves 14 de mayo el acumulado superaba los 230 millones de pesos. MiLoto se juega los días lunes, martes, jueves y viernes entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m. Los sorteos se pueden ver a través de los canales oficiales, a menudo transmitidos alrededor de las 11:00 p.m. por el Canal 1.

MiLoto se ha consolidado como una alternativa económica frente a otros juegos de azar, con un valor de apuesta de 4.000 pesos. Su dinámica es muy sencilla y consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, un rango que reduce las combinaciones posibles y mejora las probabilidades estadísticas de ganar frente a loterías tradicionales de mayor complejidad





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Milotó Sorteo Acumulado Valor De Apuesta Mecánica Sencilla

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un juez envía a prisión a Brian Steven Urrea Galindo por transportar anfo en BogotáBrian Steven Urrea Galindo, señalado de transportar más de 230 kilogramos de anfo ocultos en un vehículo de carga, fue llevado a prisión.

Read more »

Escuela Antonio Nariño graduó a más de 230 patrulleros de Policía en BarranquillaEsta nueva promoción está conformada por 100 mujeres y 132 hombres, que desde el día de hoy hacen parte del servicio.

Read more »

¡Iba cargado de explosivos! Cae conductor en Kennedy con 230 kilos de ANFO ocultos en un furgónEl material era transportado en cinco bultos que simulaban contener fertilizante.

Read more »

Envían a la cárcel a hombre que transportaba más de 230 kilos del explosivo anfo en BogotáLa policía judicial determinó que se trataba de nitrato de amonio, que se constituye en un explosivo de alto poder que fue descubierto a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales.

Read more »