Noticias en Colombia: Homicidios, video clave, allanamiento y elecciones

Este miércoles, varios uniformados resultaron heridos y daños en la fachada y puntos cercanos a las instalaciones de Suba. Se sospecha que el homicidio estaría relacionado con una guerra entre comerciantes de carnicerías. Además, se reveló un video clave en el caso de Kevin Santiago Ángel, en el que varias personas sacan una maleta de una vivienda del sur de Bogotá. Un juez rechazó el allanamiento a cargos de Olmedo López, quien buscaba una sentencia anticipada. La madre del piloto de Yeison Jiménez denunció a un médico por una cirugía de lipolaser, alegando amenazas al accidente de su hijo. Por otro lado, Medicina Legal reveló detalles escalofriantes sobre la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel. Finalmente, expertos advirtieron que los indecisos en las elecciones presidenciales pueden cambiar el panorama.

Durante la madrugada de este miércoles (27 de mayo) se registraron varios heridos entre los uniformados y daños en la fachada y puntos cercanos a las instalaciones.

Se sospecha que el homicidio en Suba estaría relacionado con una guerra entre comerciantes de carnicerías, ya que la víctima era primo de un hombre atacado en Usaquén. Además, se reveló un video clave en el caso de Kevin Santiago Ángel, en el que varias personas sacan una maleta de una vivienda del sur de Bogotá. También, un juez rechazó el allanamiento a cargos de Olmedo López, quien buscaba una sentencia anticipada.

Además, la madre del piloto de Yeison Jiménez denunció a un médico por una cirugía de lipolaser, alegando amenazas al accidente de su hijo. Por otro lado, Medicina Legal reveló detalles escalofriantes sobre la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel.

Finalmente, expertos advirtieron que los indecisos en las elecciones presidenciales pueden cambiar el panorama





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