Noticias en español sobre temas variados, incluyendo Artemis II, Colombia, sicarios y drogas, moda en Cali, terremoto en Cuba y México, terrorismo en redes sociales, influencer brasileña, tiroteo cerca de la Casa Blanca, ataque a puesto de control, daños en obras en el puente de la av. Villavicencio, agresión en estación de TransMilenio, unidad de mantenimiento vial en Bogotá, constreñimiento electoral en Antioquia, caída de presunto cabecilla del Clan del Golfo, estadounidense capturado en Florida por explotación sexual infantil en Medellín, intendente jefe de la Policía implicado en asesinato de patrulleros, dúo de transportadores de carga cuestionados por inseguridad en Panamericana, primera médica kogui, milonarias estafas en licencias de conducción, videos de disturbios en la Universidad del Valle, niña de 3 años y mujer en carro impactado con explosivo

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Artemis II se lanza hoy 1 de abril: reviva, paso a paso, la misión de la Nasa que llevó a Neil Armstrong a la Luna en 1969 Colombia, país de volcanes: su monitoreo tras 40 años de la tragedia de Armero y la ciencia que vigila su actividad Golpe a banda de 'Martín Bala' descubre las 'Oficinas Unidas del Valle' de sicarios y drogas: así va su emporio criminal, buscando seguir en Bogotá Cayó el grupo 'Nueva Generación' que se ha centrado en Cali, pero buscaba expandirse en Bogotá, Barranquilla y Neiva.

El Valle del Cauca se consolida como epicentro de la moda con Cali Distrito Moda y la Pasarela de Inclusión 2026 El evento, que reunirá a reconocidos diseñadores, destacará el talento emergente de la región y contará con la artista dominicana Yovanna Ventura. Habitantes del Norte de Antioquia estarían siendo víctimas de constreñimiento electoral por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc El capturado coordinaba sicariato y acciones terroristas en El Bagre, siendo una pieza clave para el control financiero de la estructura criminal.

Él es Krisztian Kovacs, el estadounidense de 45 años que agarraron en Florida por explotación sexual infantil en Medellín: 'Todo un depravado' Intendente jefe de la Policía implicado en asesinato de dos patrulleros y lo que se sabe del confuso crimen en Medellín: así fue homenaje en Laureles Duro cuestionamiento de los transportadores de carga por la inseguridad en la vía Panamericana entre Nariño y Cauca: ‘Todos los días sucede algo’ La primera médica kogui: la historia de Belkis Gil, la joven que cruzó la Sierra Nevada para cumplir una promesa con su pueblo Millonarias estafas y mafias que ofrecen descuentos en licencias de conducción de caleños, expedidas en otros municipios: ¿cómo evitar ser engañado?

Videos de disturbios en la Universidad del Valle: una niña de 3 años y una mujer estaban en el carro que fue impactado con un explosiv





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