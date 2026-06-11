Noticias en Español: Disturbios en Universidad del Valle, Desactivación de Granada, Exigencia de Capturas, Fundación para Niños Vivos, Gloria Arizabaleta y más

Este texto presenta noticias en español sobre disturbios en la Universidad del Valle, la desactivación de una granada de fragmentación artesanal, la exención de responsabilidades, la fundación para niños vulnerables, la solicitud de suspensión provisional del presidente Petro y más.

Profesores de la Universidad del Valle denunciaron que un docente fue agredido cuando intentó dialogar con encapuchados durante los disturbios en la sede Meléndez. La jornada de disturbios registrada este miércoles en las inmediaciones de la sede Meléndez de la Universidad del Valle, entre ellos la agresión a un docente que intentó mediar con un grupo de encapuchados.

Además, se desactivó una granada de fragmentación artesanal que había sido acondicionada dentro de un tubo de PVC. En diálogo con La FM, profesores de la Universidad del Valle aseguraron que las acciones violentas desconocen las decisiones adoptadas previamente por los estudiantes. Un profesor fue agredido cuando intentó dialogar con algunos de los encapuchados. La preocupación por posibles disturbios tras segunda vuelta en Cali: convocan mesa con Procuraduría y Defensoría.

Se mantienen presencia en los alrededores de la universidad mientras avanzan las verificaciones para establecer responsabilidades. Se exigió capturar a responsables de hurto y presunto abuso sexual contra joven cerca de estación de TransMilenio en Bogotá. El Ejército rescató a conductor secuestrado en el Cauca y recuperó vehículo cargado con café; hay cuatro capturados. La Fundación Miguel Uribe Turbay: María Claudia Tarazona reveló cómo ayudará a niños vulnerables.

Gloria Arizabaleta, congresista, pidió suspensión provisional del presidente Petro. Magistrados compañeros de Tribunal de Bogotá no apoyarían medida cautelar contra campaña de De la Espriella. Fiscalía no puede afirmar que caso Miguel Uribe sea un crimen de Estado





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Universidad Del Valle Disturbios Agresión A Docente Granada De Fragmentación Fundación Para Niños Gloria Arizabaleta Suspensión Provisional Del Presidente Petro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tribunal ratifica nulidad de sesión de la Consiliatura en la Universidad de MedellínEl Tribunal Superior de Medellín confirmó la nulidad de la sesión extraordinaria de la Consiliatura del 25 de enero de 2024, en la que se removió al rector Federico Restrepo, por falta de quórum y mayoría calificada. La decisión judicial declara ineficaces los actos derivados de esa reunión, incluida la terminación del contrato de Restrepo y varios nombramientos. Las directivas actuales de la universidad manifestaron que respetarán la decisión y evalúan recursos legales, mientras aseguran que la continuidad académica no se ve afectada.

Read more »

Artifacto explosivo impacta vehículo particular durante disturbios en Universidad del Valle en CaliUn vehículo particular fue alcanzado por un artefacto explosivo en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, en Cali, durante disturbios protagonizados por encapuchados. Las autoridades condenaron el hecho como un acto criminal y terrorista, reportaron una persona lesionada y mantienen operativos conjuntos para restablecer el orden. Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y usar rutas alternas.

Read more »

Reportan explosivos contra vehículos cerca de la Universidad del Valle en CaliLas autoridades verifican los hechos ocurridos durante una jornada de protestas que generó preocupación entre conductores y residentes.

Read more »

Dos personas aturdidas y un vehículo afectado dejaron disturbios en la Universidad del ValleDe acuerdo con la información de las autoridades, varios encapuchados protagonizaron disturbios y lanzaron artefactos explosivos artesanales, conocidos como “papas bomba”.

Read more »