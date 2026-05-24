Noticias en español: Hija de Germán Vargas Lleras pide a la derecha votar por De la Espriella, Junior marca hombre a hombre con Santa Fe, Ferrari y más

Noticias en español sobre la Hija de Germán Vargas Lleras le pide a la derecha votar por De la Espriella para llegar unidos a primera vuelta, Habló Rodallega: Yo a Junior no lo había visto hacer marca hombre a hombre con otro equipo, solo con Santa Fe, también abandonó, en la cuadragésima tercera de las 68 vueltas, cuando se rompió el eje delantero derecho de su Cadillac justo antes de una parada en boxes, y más.

Hija de Germán Vargas Lleras le pide a la derecha votar por De la Espriella para llegar unidos a primera vuelta. Habló Rodallega: Yo a Junior no lo había visto hacer marca hombre a hombre con otro equipo, solo con Santa Fe .

También abandonó, en la cuadragésima tercera de las 68 vueltas, cuando se rompió el eje delantero derecho de su Cadillac justo antes de una parada en boxes. En una carrera que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, concluyó cuarto, justo delante delJordan Barrera marca un golazo en el empate de Botafogo ante Sao Paulo.

Antonelli, lidera ahora con 131 puntos, 43 más que Russell, un Mundial en el que Leclerc es tercero, con 75; y Hamilton -que logró su mejor resultado desde que pilota para Ferrari- cuarto, con 72. Esto dijo Teófilo Gutiérrez sobre Hugo Rodallega tras fallar el tiro penal que permitió a Junior vencer a Santa Fe y pasar a la final





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