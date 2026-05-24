Noticias en Español: Otty Patiño sobre alias Calarcá, elecciones presidenciales y vicepresidenciales, ataque con drones en Tibú, Petro contra ELN y masacre

Noticias en español sobre las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del periodo 2026-2030, el soldado fallecido y heridos en ataque con drones en Tibú, Norte de Santander, y Petro arremete contra el ELN tras atribuirse una masacre en la que murió líder social y miembros de la UNP.

Él está dispuesto a retirarse de la mesa para no entorpecer lo que allí se sigue desarrollando: Otty Patiño sobre alias Calarcáque participarán en las elecciones de presidente y vicepresidente del periodo 2026-2030, previstas para el próximo domingo 31 de mayo.

Este lunes inician las votaciones en el exterior para las elecciones presidenciales de primera vueltapara que puedan completar el registro de sus delegados dentro del proceso. Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, Él está dispuesto a retirarse de la mesa para no entorpecer lo que allí se sigue desarrollando: Otty Patiño sobre alias Calarcálas distintas etapas del proceso electoral, antes, durante y después de la jornada de votación, con el fin de respaldar la transparencia de los comicios.

Finalmente, el CNE reiteró que cada partido o movimiento político está autorizado a registrar un testigo electoral por cada una de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales. Un soldado murió y otros 7 resultaron heridos en ataque con drones cargados de explosivos en Tibú, Norte de Santander. Petro arremete contra el ELN tras atribuirse masacre en la que murió líder social y miembros de la UNP: ‘Se han degenerado para vivir del narco





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