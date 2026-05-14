Noticias en español relevantes y de actualidad

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Einer Rubio fue sancionado en el Giro de Italia El Giro de Italia X RCN Todas las emociones del Giro de Italia 2026 a partir de este viernes 8 de mayo se podrán vivir por la señal de RCN Néstor Lorenzo reveló la lista previa de la Selección Colombia para la Copa del Mundo El director técnico dio a conocer la lista previa que le dio la Federación Colombiana de Fútbol a la FIFA Selección Colombia : Néstor Lorenzo tomó decisión con Juan Manuel Rengifo El volante de Atlético Nacional sigue soñando con estar en la Selección Colombia con miras al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La CBF afirmó en una nota que la decisión refleja "la confianza" de la entidad en el trabajo realizado por el entrenador italiano. Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la sexta etapa Este jueves 14 de mayo se disputó la sexta fracción que transcurrió por Paestrum y el punto final en Nápoles.

Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. Cavaliers se acerca a la final de la Conferencia Este tras nueva victoria ante PistonsLucas Torreira fue agredido en Turquía por presunto acosador de su novia: esto se sabe La agencia de representación del futbolista emitió un comunicado para llevar tranquilidad sobre el estado del volante charrúa





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Noticias RCN: híres jurista alerta sobre riesgos enproyecto asambleacabconstitucionalMauricio Gaona, reconocido jurista y próximo autor de 'La Constitución soy yo', se refiere al proyecto de ley del Presidente Gustavo Petro para convocar una asamblea constituyente y advierte sobre el riesgo de debilitar los poderes limitadores al ejecutivo y conducir al autoritarismo y el populismo.

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