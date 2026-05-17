Noticias y Noticias de las últimas horas

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Egan Bernal llegó a situarse en la 15ta posición de la clasificación general del Giro de Italia 2026 después de la etapa 8, tras haber tardado 6'18'' más que el líder, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Además, en el ciclismo profesional, se vive la primera semifinal de la Liga BetPlay, donde Atlético Nacional venció a Deportes Tolima 1-0. También, Alfred Morelos anotó el único tanto de Atlético Nacional en su victoria en la Liga BetPlay.

Por otro lado, la etapa 9 del Giro de Italia 2026 está próxima, con altimetría, recorrido y hora de transmisión. Un espacio de conversación futbolera en donde se comentan los últimos resultados y análisis del fútbol





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