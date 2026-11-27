El Nottingham Forest derrotó 3-1 al Chelsea en la Premier League, rompiendo una racha de 28 años. Daniel Muñoz brindó dos asistencias clave en la victoria.

El Nottingham Forest causó una enorme sorpresa en la duodécima jornada de la Premier League al vencer 3-1 al Chelsea el viernes 27 de noviembre en el estadio City Ground. Este resultado es particularmente relevante porque pone fin a una sequía histórica; los visitantes londinenses no perdían en esta sede desde enero de 1997. La victoria sitúa al conjunto inglés en el puesto 14 de la tabla, sumando 12 puntos y alejándose de la temida zona de descenso que marcó el inicio de su temporada. La actuación del colombiano Daniel Muñoz fue fundamental, ya que aportó dos asistencias decisivas para el triunfo.

Inicio dominante y gol de Igor Jesus

El partido comenzó con un ritmo intenso a favor del local, quien encontró la vía del gol apenas al minuto cinco. La jugada fue orquestada magistralmente por Daniel Muñoz, quien recorrió la banda derecha, superó la línea de fondo y ejecutó un centro preciso. El delantero brasileño Igor Jesus, exjugador del Botafogo, convirtió la anotación con una pirueta excepcional, marcando el primer gol del torneo para su equipo. Desde ese instante, el Forest mostró un claro dominio posicional que el Chelsea de Xabi Alonso no pudo revertir durante la primera mitad.

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Bloqueo táctico y definición de Gibbs-White

La presión sobre la defensa londinense se mantuvo con la participación constante de Muñoz, quien ganó duelos clave contra Morgan Rogers y Pep Chavarría. En la segunda mitad, el técnico español Xabi Alonso intentó cambiar la dinámica al retirar al experimentado Danny Welbeck por el neerlandés Emmanuel Emegha. Sin embargo, el plan no surtió efecto inmediatamente, ya que al inicio de la segunda parte, Morgan Gibbs-White convirtió un penal tras una falta de Wesley Fofana. Este tanto extendió la ventaja del Forest a 2-0, desinflando las ilusiones de los visitantes.

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Liquidez del triunfo y datos de Muñoz

Emmanuel Emegha marcó un tanto al minuto 54 para reducir la diferencia, pero Morgan Gibbs-White sentenció el partido con su segundo gol al 72. A pesar de que Emegha descontó nuevamente para cerrar el marcador en 3-2, el resultado final consolidó la victoria del Nottingham Forest. Daniel Muñoz fue una pieza clave en este escenario, ya que sumó su segunda asistencia de la temporada y recibió una calificación de 6.9 por parte de Sofascore. Con esta actuación, el colombiano revalidó su importancia dentro del esquema táctico del equipo.

Impacto en la tabla y próximos desafíos

Este triunfo no solo significa tres puntos valiosos, sino que consolida al Nottingham Forest como un rival temible en su propio estadio. El equipo ya ha logrado victorias notables contra potencias como el Manchester City y ahora el Chelsea, lo que sugiere una mejora significativa en su rendimiento. El próximo miércoles 2 de diciembre, el Forest se enfrentará al Hull City en el siguiente compromiso de la liga, manteniendo la confianza y la moral alta tras esta contundente actuación.