Novak Djokovic eliminado de París Masters y Zverev cae ante Musetti

El serbio Novak Djokovic pierde en París ante Rinky Hijikata, quedando fuera del Masters de Turín. Alexander Zverev también es derrotado por Lorenzo Musetti.

El tenista serbio Novak Djokovic, de 39 años, vio concluida su temporada en el Masters 1000 de París este miércoles al caer derrotado ante el australiano Rinky Hijikata con un marcador de 2-6, 6-3 y 6-3. Esta derrota significa que el onceavo clasificado en la Race no logrará clasificarse para el Masters de fin de año, torneo que se celebrará en Turín entre el 15 y el 22 de noviembre.

Djokovic pierde acceso al Masters de Turín

La eliminación del jugador de Belgrado implica que no estará presente en el evento que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, exceptuando a Jannik Sinner, quien es baja por lesión. Para alcanzar el boleto hacia la capital italiana, Novak Djokovic necesitaba haber llegado como mínimo a las semifinales del torneo francés, una meta que ahora queda fuera de su alcance.

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Este resultado marca un hito significativo en la carrera del serbio, ganador de 24 títulos del Grand Slam, ya que por primera vez desde 2017 no se clasifica para el torneo de maestros. Aunque ha ganado esta competición siete veces anteriormente, no lo disputó en 2023, aunque sí había logrado la clasificación en las temporadas 2024 y 2025.

Mecánica de la derrota y cambios estratégicos

El camino hacia esta salida se abrió cuando el australiano Alex de Miñaur, décimo en la Race, fue eliminado tempranamente por el argentino Tomás Martín Etcheverry con un resultado de 7-6 (7/2) y 6-3. Ante Rinky Hijikata, quien ocupa el puesto 83º del mundo y provenía de las fases previas, Novak Djokovic mostró un tenis brillante en la primera manga, con un 79% de primeros servicios y pocos errores no forzados.

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Sin embargo, la segunda manga fue mucho más encarnizada, donde el serbio tuvo que esforzarse para conservar su saque y finalmente cedió tras largas igualadas. En el tercer set, nuevas dobles faltas permitieron que Hijikata cerrara fácilmente el partido, sellando la eliminación del antiguo patrón del circuito.

Zverev pierde tras ascender al número uno

En otra noticia relevante del cuadro masculino, el alemán Alexander Zverev, que ascendió al primer puesto de la clasificación ATP el lunes, perdió en la segunda ronda del mismo torneo ante el italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (7/5) y 6-2. Zverev, ganador de Roland Garros y el US Open esta temporada, iguala el registro de Carlos Alcaraz, quien también perdió su primer partido tras alcanzar el número uno en 2022.

Lorenzo Musetti, antiguo quinto de la ATP, se convierte en el quinto jugador en derrotar a un tenista en su primer partido como líder del ranking. El alemán acumuló errores durante el encuentro, despidiéndose prematuramente de la capital francesa donde logró su primer gran éxito en Roland Garros hace unos meses.

Impacto en el calendario y próximos pasos

La derrota de Novak Djokovic confirma que el serbio ha perdido la costumbre de encadenar torneos intensos desde hace dos temporadas, optando por ser más selectivo con su calendario para preservar su cuerpo y buscar un histórico 25º título del Grand Slam. Su programa inmediato consiste en descansar, tal como declaró en la zona mixta tras el partido.

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Por su parte, Alexander Zverev conservará el primer puesto de la clasificación hasta final de año, pero su participación en París ha terminado prematuramente. Ambos resultados reconfiguran las expectativas para el cierre de la temporada y el próximo Masters de Turín.