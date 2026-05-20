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El anillo vial conectará de manera nacional a Girón, Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga con rutas hacia la Costa Caribe y el centro del país. Además, servirá como alternativa para el tránsito de carga pesada que evitará la entrada por las zonas urbanas.

En varios puntos del corredor se han implementado controles especiales y medidas de pacificación de tráfico debido a la congestión y a la frecuencia de accidentes, especialmente en sectores donde convergen el transporte de carga, el tráfico metropolitano y los accesos industriales. El director de la AMB, Jhon Manuel Delgado, ha solicitado al Gobierno Nacional, Invías y Findeter la realización de una intervención inmediata ante el alto número de accidentes registrados en el tramo de 6 kilómetros que comprende entre el puente de Río Frío y el sector El Palenque, en el cual se han identificado más de 200 baches.

Para reducir el riesgo de accidentes, la Secretaría de Tránsito de Girón, con apoyo del AMB, ha adelantado labores de demarcación y señalización sobre los baches. La leyenda está muerta en la música colombiana, en cuanto a Nazly Carolina Morales Herrera murió a los 85 años y resultó ser Totó La Momposina, la eterna voz e idealiza del Caribe.

En Estados Unidos se revelaron los detalles del ataque contra un centro religioso en San Diego, en el que un joven cometió el crimen





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