El 24 de noviembre de 2026, la temperatura media global alcanzó 14,39 °C, un nuevo récord histórico de 1,29 °C por encima del promedio de referencia.

El 24 de noviembre de 2026 marca un punto de inflexión en los registros climáticos históricos al establecer un nuevo máximo de temperatura media global. La temperatura promedio del aire en la superficie alcanzó los 14,39 °C, un dato que se sitúa en el primer lugar entre los 87 años comparados por la plataforma Climate Pulse. Este registro supera la anomalía térmica de 1,29 °C frente al promedio de referencia calculado para el periodo 1991-2020.

Récord Térmico Global en Noviembre

La información oficial fue publicada por la plataforma Climate Pulse, basada en los registros ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF). El dato representa una desviación significativa respecto a lo considerado habitual para esa fecha durante las tres décadas analizadas. El planeta registró valores considerablemente más calientes que lo que era normal en noviembre durante ese periodo de referencia histórico.

Also read Horóscopo diario gratis para hoy 25 de noviembre del 2026

Diferencia entre Anomalía y Límites

Cuando los científicos mencionan una anomalía térmica, no se refieren a la lectura directa de un termómetro, sino a cuánto se aleja un registro específico del promedio de referencia utilizado. En este caso concreto, los 1,29 °C indican cuánto estuvo por encima del promedio habitual para esa fecha durante el periodo 1991-2020. Esto confirma que el planeta estuvo considerablemente más caliente de lo que era habitual en esa misma fecha durante esas tres décadas.

Visualización de Datos Históricos

La plataforma Climate Pulse compara la temperatura de cada día con los registros históricos de esa misma fecha. Así, el 24 de noviembre de 2026 se ubicó por encima de los valores registrados para ese día en los otros 86 años de la serie. La gráfica de la plataforma permite observar esta diferencia: la línea roja representa la temperatura de 2026, mientras que las líneas grises muestran los registros de otros años.

Advertisement

Implicaciones para el Acuerdo de París

Es fundamental distinguir dos formas de medir el calentamiento para contextualizar este evento. Los 1,29 °C de la plataforma se calculan frente al promedio de 1991-2020. En cambio, cuando se habla de los objetivos del Acuerdo de París, la referencia es la temperatura de la época preindustrial, entre 1850 y 1900. El acuerdo busca mantener el aumento muy por debajo de los 2 °C y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.

Proyecciones y Advertencias de la ONU

Además, esos objetivos se evalúan a partir de tendencias de largo plazo, no de la temperatura registrada en un solo día. Por eso, un récord diario como el del 24 de noviembre no significa que el planeta haya superado formalmente el límite de calentamiento de París. Sin embargo, la ONU ha advertido que superar el umbral de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales es ya prácticamente inevitable en los próximos años.