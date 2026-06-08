Now Cepeda must accept the debate scheduled for Tuesday: De la Espriella responds to Cepeda after accepting the result of the first round

The news text provides information on the acceptance of the result of the first round by De la Espriella and the upcoming debate between Cepeda and De la Espriella, as well as the identities of the three victims in a massacre in Ciudad Bolívar, Soledad.

Ahora a Cepeda solo le queda aceptar el debate programado para este martes: De la Espriella responde a Cepeda tras aceptar resultado de la primera vuelta Estas son las identidades de las tres víctimas fatales en la masacre de Ciudad Bolívar, Soledad: dos presentaban anotaciones judiciales Ahora a Cepeda solo le queda aceptar el debate programado para este martes: De la Espriella responde a Cepeda tras aceptar resultado de la primera vuelta Estas son las identidades de las tres víctimas fatales en la masacre de Ciudad Bolívar, Soledad: dos presentaban anotaciones judiciales Las víctimas fatales fueron identificadas como Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años; Carmelo De Jesús Chueco Escobar, de 41; y Ronald Ramón Acosta Gómez, de 44 años.

Ambos vestían prendas oscuras; uno llevaba jean blanco y el otro pantalón de tono más fuerte. En un primer momento, el parrillero desciende de la moto y abre fuego contra quienes se encontraban en el sitio. La escena genera pánico inmediato y varias personas intentan huir para ponerse a salvo, aunque siete de ellas resultaron alcanzadas por los disparos.

Tras ejecutar el ataque, el agresor vuelve a subirse a la motocicleta que lo esperaba y ambos huyen rápidamente del lugar. estructura que, opera bajo el mando de alias Mauricio el Quesero, señalado como jefe de zona. registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y lesiones personales. Estas son las identidades de las tres víctimas fatales en la masacre de Ciudad Bolívar, Soledad: dos presentaban anotaciones judiciales Estas son las identidades de las tres víctimas fatales en la masacre de Ciudad Bolívar, Soledad: dos presentaban anotaciones judiciale





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