Nu Colombia triplica base de usuarios y lidera emisiones de tarjetas en 2026

El neobanco Nubank reportó 6,1 millones de clientes en Colombia al cierre del tercer trimestre de 2026, consolidándose como el mayor emisor de tarjetas de crédito del país con 3 millones de tarjetahabientes activos.

La entidad financiera digital Nu aceleró significativamente su expansión comercial en Colombia durante el tercer trimestre de 2026, alcanzando una cifra histórica de 6,1 millones de clientes registrados. Este crecimiento representa un incremento del 62 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando su presencia en el mercado nacional. Con esta base de usuarios, la compañía ahora atiende al 15 por ciento de la población adulta del país, demostrando una adopción masiva en la región.

Liderazgo en emisiones de tarjetas de crédito

La principal victoria comercial de Nu en Colombia radica en su posición dominante dentro del sector de crédito al consumo. La compañía se ha consolidado como el mayor emisor de tarjetas de crédito del país si se mide estrictamente por el número de tarjetahabientes. Para el cierre del tercer trimestre de 2026, Nu contaba con 3 millones de usuarios activos que poseen productos de crédito emitidos por la entidad, superando a competidores tradicionales.

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Este logro se vio respaldado por una expansión robusta del portafolio de crédito, el cual experimentó un crecimiento anual del 80 por ciento durante el mismo trimestre. La estrategia de la compañía se centra en ofrecer soluciones financieras accesibles, lo que ha permitido capturar una cuota de mercado significativa en un segmento donde anteriormente la competencia era feroz entre los bancos tradicionales.

Resultados financieros récord y perspectiva global

Los resultados financieros presentados reflejan no solo un aumento en la base de usuarios, sino también una mejora sustancial en la rentabilidad operativa de la compañía. Nu Holdings, la casa matriz de Nubank, reportó ingresos brutos récord por US$6.300 millones durante el tercer trimestre de 2026. La utilidad neta alcanzada fue de US$1.100 millones, lo que representa un incremento del 31 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

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David Vélez, fundador y consejero delegado de Nubank, destacó el desempeño excepcional de la compañía. El ejecutivo afirmó que entregaron una utilidad neta trimestral récord mientras continuaban creciendo en sus mercados principales. Además, señaló que la organización daba sus primeros pasos más allá de América Latina, marcando una nueva etapa en su estrategia de expansión internacional.

Expansión regional y operaciones en Latinoamérica

El crecimiento de Nu en Colombia forma parte de una estrategia de expansión regional más amplia ejecutada por Nu Holdings. Al cerrar el mes de septiembre de 2026, la matriz había acumulado 143 millones de clientes en total entre sus mercados operativos. Durante el trimestre, la compañía sumó 3,7 millones de usuarios en todo el mundo, evidenciando una demanda global constante por sus servicios digitales.

En el mercado brasileño, Nu ya atiende al 65 por ciento de la población adulta, mostrando un dominio casi total. Por su parte, en México la entidad sumó 870.000 clientes durante su primer trimestre completo como banco, consolidando su entrada en ese mercado. En Colombia, el enfoque se ha desplazado hacia la rentabilidad del negocio de tarjetas de crédito, transformando la operación local en un pilar estratégico para el grupo.

Depósitos y posición en el sistema financiero

Más allá del crédito, la compañía ha fortalecido su posición en la captación de recursos. Nu cuenta actualmente con la cuarta mayor base de depósitos de personas naturales en Colombia. La compañía reportó un costo de fondeo equivalente al 76 por ciento de la tasa de referencia, lo que indica una gestión eficiente de sus pasivos. A nivel regional, los depósitos totales de la compañía crecieron un 19 por ciento anual hasta alcanzar US$47.500 millones al cierre de septiembre.

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De este total regional, US$3.500 millones correspondieron a la operación colombiana. México aportó US$5.300 millones, mientras que Brasil concentró la mayor parte de los recursos con US$38.600 millones. La expansión también incluye alianzas estratégicas como la llegada de Nu a OXXO y Farmatodo para consignar efectivo, facilitando la inclusión financiera de clientes no bancarizados.