Nueva abogada defiende salida de prisión de Daneidy Barrera Rojas

Wendy Herrera asume la defensa de Epa Colombia para buscar su libertad. Analiza la condena de 63 meses y utiliza el artículo 38G del Código Penal para reclamar prisión domiciliaria.

La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, ampliamente conocida bajo el seudónimo Epa Colombia, enfrenta un cambio significativo con la incorporación de Wendy Herrera como nueva abogada defensora. Esta especialista en derecho penal ha anunciado su estrategia para lograr la liberación inmediata de la empresaria y facilitar su reencuentro con su hija menor de edad.

Estrategia Legal y Revisión de Condena

Wendy Herrera asumió el caso tras identificar un expediente judicial complejo que requiere un análisis exhaustivo de los aspectos legales y constitucionales. La jurista ha declarado que encontraron una condena de sesenta y tres meses y quince días de prisión, la cual consideran desproporcionada en relación con los delitos específicos por los cuales fue sentenciada la acusada. Esta valoración inicial sugiere que la defensa buscará impugnar la severidad de la pena mediante recursos jurídicos sólidos y fundamentados.

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Diferencias con la Defensa Anterior

Una de las dificultades inmediatas que reporta Herrera al asumir la representación legal es la existencia de un preacuerdo firmado previamente por Barrera Rojas con sus antiguos abogados. Este pacto limita algunas de las maniobras procesales convencionales, obligando a la nueva defensa a operar con una visión distinta y más restrictiva. La abogada ha manifestado que no existe una única forma de defender a una persona, lo que implica que desarrollará un enfoque técnico innovador para sortear estas limitaciones contractuales y judiciales previas.

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Recursos Jurídicos y Prisión Domiciliaria

El eje central de la nueva estrategia jurídica se apoya en la interpretación del artículo 38G del Código Penal. Esta norma contempla la posibilidad de que los condenados cumplan su pena bajo régimen de prisión domiciliaria, siempre y cuando hayan satisfecho la mitad de la condena y cumplan con todos los requisitos adicionales establecidos por la ley. Herrera está examinando minuciosamente si la situación procesal actual de Epa Colombia permite acceder a este beneficio penitenciario, lo que constituiría el primer paso tangible hacia su libertad.

Perspectivas y Próximos Pasos Judiciales

A pesar de las barreras estructurales y las limitaciones derivadas del preacuerdo anterior, la abogada penalista mantiene una postura optimista sobre los resultados inmediatos. Herrera afirmó con rotundidad que espera que la empresaria pueda regresar pronto a su hogar para estar junto a su hija en un plazo muy corto, específicamente en los próximos días. Esta declaración refuerza la urgencia procesal que está manejando el equipo de defensa para modificar la situación carcelaria actual en Ibagué.