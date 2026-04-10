Nueva Amnistía Tributaria: DIAN Ofrece Descuentos en Intereses y Sanciones

La DIAN anuncia una medida especial que permite a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias, ofreciendo descuentos en intereses y sanciones. La iniciativa, contenida en el Decreto 0240, tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

Ponerse al día con los impuestos es una tarea que a menudo se posterga, especialmente cuando las deudas se acumulan y los intereses y sanciones aumentan. El gobierno ha anunciado una nueva medida que ofrece una oportunidad significativa para saldar estas obligaciones, brindando importantes beneficios a los contribuyentes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha lanzado una condición especial de pago que permitirá a miles de contribuyentes regularizar su situación tributaria, aduanera y cambiaria, con descuentos en intereses y sanciones. Esta iniciativa se encuentra en el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026, y es aplicable tanto a aquellos que tienen deudas en mora como a aquellos que no han presentado declaraciones o necesitan corregirlas. La oportunidad es ahora para regularizar las obligaciones fiscales y aprovechar los beneficios ofrecidos.\El decreto establece fechas y beneficios clave para los contribuyentes. Una de las principales ventajas de esta iniciativa es la reducción considerable de los costos adicionales asociados a la deuda. Para las obligaciones que se encuentran en mora, los contribuyentes deberán pagar el 100% del impuesto adeudado, pero con una tasa de interés reducida al 4.5% anual. Además, solo se les requerirá asumir el 15% de las sanciones aplicables, lo que representa un alivio financiero sustancial en comparación con los valores normales. En el caso de declaraciones que no se hayan presentado o que requieran corrección, los contribuyentes podrán cumplir con la obligación sin tener que pagar intereses de mora. Asimismo, la sanción también se reduce al 15%, aunque se establece un monto mínimo a pagar. La DIAN ha fijado el 30 de abril de 2026 como fecha límite para que los contribuyentes interesados puedan acogerse a esta medida, lo que resalta la naturaleza temporal de esta oportunidad. Es esencial que los contribuyentes actúen con prontitud para aprovechar estos beneficios y evitar posibles consecuencias financieras.\Es fundamental que los contribuyentes estén al tanto de ciertos aspectos clave. La DIAN ha aclarado que las compensaciones o cruces de cuentas no se considerarán como una forma válida de pago en el marco de esta iniciativa. Por otro lado, aquellos contribuyentes que ya cuenten con acuerdos de pago vigentes tienen la posibilidad de acogerse a este beneficio para saldar los saldos pendientes de sus obligaciones. Este tipo de medidas de alivio fiscal tienen como objetivo principal incentivar la normalización de las obligaciones fiscales y fomentar el cumplimiento tributario. Por lo tanto, las autoridades recomiendan encarecidamente a todos los contribuyentes que revisen cuidadosamente su situación fiscal y que aprovechen los descuentos y beneficios ofrecidos antes de que finalice el plazo establecido. La revisión y el cumplimiento a tiempo no solo evitan sanciones y problemas futuros sino que también fortalecen la relación de los contribuyentes con las instituciones fiscales. Aprovechar esta oportunidad puede ser un paso importante para la estabilidad financiera personal y empresarial





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DIAN Amnistía Impuestos Descuentos Sanciones Decreto 0240 Morosidad Obligaciones Tributarias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIAN recuerda a contribuyentes colombianos los topes para declarar renta en este 2026La entidad aclaró todas las dudas a la hora de cumplir con esta obligación tributaria.

Read more »

Partido Conservador votará en contra de la tributaria: “más impuestos con claros fines electorales”Maratón de radio

Read more »

'Presentaré una nueva reforma tributaria ante el actual Congreso': Petro tras hundimiento de emergencia económicaEl mandatario ordenó recortar el gasto en recursos que terminan en los bolillos de los sectores más ricos.

Read more »

Cómo consultar deudas pendientes con la DIAN en ColombiaLos contribuyentes en Colombia pueden verificar sus deudas tributarias con la DIAN a través de su plataforma digital, conociendo el estado de sus obligaciones y los plazos de prescripción según la ley. El artículo detalla el proceso para consultar en el portal Muisca.

Read more »

Nueva tributaria de Petro sería por $16.3 billones, valor de emergencia económica que tumbó la CorteEl presidente volvió a centrar su discurso en los impuestos a “los más ricos” y en la financiación de las indemnizaciones a víctimas, en medio del debate por el hundimiento de la reforma tributaria y la decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre la emergencia económica.

Read more »

La dura amenaza de Petro si el Congreso no aprueba la nueva reforma tributariaEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció medidas tras la decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica. Estos son los detalles.

Read more »