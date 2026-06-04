Nueva convocatoria de la Misión de la Esperanza: valoración y cirugía para niños con malformaciones y trastornos neuromusculares

La Clínica Las Américas Auna y la Fundación Auna Ideas abren una convocatoria para valorar y tratar a menores con dificultades en la movilidad de sus manos, ofreciendo cirugías reconstructivas y rehabilitación integral, con cierre de inscripciones el 20 de junio.

La Clínica Las Américas Auna, en alianza con la Fundación Auna Ideas, lanzó una nueva convocatoria de valoraciones médico‑quirúrgicas dirigida a niños, niñas y adolescentes que presentan limitaciones severas en la movilidad de sus manos, la capacidad de alimentarse, escribir o ejecutar actividades cotidianas básicas.

Esta edición de la Misión de la Esperanza tiene como objetivo central el abordaje de malformaciones congénitas y patologías neuromusculares complejas, reforzando el compromiso de Auna con la transformación del sistema de salud en América Latina. Desde su inicio en 2011, la iniciativa ha permitido que más de 420 pacientes colombianos reciban intervenciones reconstructivas y funcionales, enfocadas en recuperar la destreza manual, reducir la espasticidad y mejorar la funcionalidad de los miembros superiores.

Cada caso es valorado a través de un proceso interdisciplinario que determina la elegibilidad para procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, garantizando una atención integral que incluye cirugía de mano, cirugía plástica y reconstructiva, anestesiología y rehabilitación, con la participación de especialistas tanto nacionales como internacionales. Los trastornos que motivan la convocatoria abarcan desde sindactilia y polidactilia hasta lesiones del plexo braquial y espasticidad asociada a parálisis cerebral, condiciones que limitan de forma significativa la autonomía de los pacientes y su capacidad para realizar actividades esenciales como sujetar objetos, vestirse, comer o escribir.

La doctora Sabrina Gallego, cirujana plástica de la Clínica Las Américas Auna, destacó que la Misión de la Esperanza, a lo largo de más de una década, ha facilitado que cientos de pacientes recuperen funciones imprescindibles para su vida diaria, permitiendo que vuelvan a alimentarse sin ayuda, a escribir y a desenvolverse con mayor independencia. Con esta nueva ronda de valoraciones, la meta es ampliar el alcance del programa, ofreciendo a más niños y adolescentes con secuelas paralíticas, malformaciones congénitas o lesiones que comprometen la funcionalidad de sus manos la posibilidad de acceder a un diagnóstico especializado y a un tratamiento integral que puede transformar radicalmente su calidad de vida.

Los interesados podrán inscribirse a través del portal web clinicalasamericas.lasamericas.com.co hasta el 20 de junio. Cada caso será revisado por un comité interdisciplinario que determinará la viabilidad médica y quirúrgica del procedimiento. Para consultas o mayor información, se dispone el correo electrónico helen.mejia@auna.org.

La convocatoria refuerza la visión de Auna de construir un sistema de salud más accesible, humano y centrado en el paciente, reduciendo las brechas de atención que persisten en condiciones de alta complejidad y garantizando que los pacientes reciban un acompañamiento continuo que favorezca su reintegración plena a la vida cotidiana y social





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