Nueva EPS alerta por 2,5 billones de pesos en embargos y pide protección de recursos públicos

La Nueva EPS ha expresado su preocupación por los 2,5 billones de pesos en embargos que afectan sus recursos destinados a la atención de los pacientes. El médico representante de la EPS ha advertido sobre las dificultades para dialogar con algunos despachos judiciales y ha llamado a jueces, prestadores y autoridades para proteger los recursos públicos y garantizar una atención digna y oportuna.

La Nueva EPS expresó su profunda preocupación por 2,5 billones de pesos, el médico representante de esta EPS que suma más de 11 millones de afiliados, advirtió que estas medidas.

Según explicó la EPS, aunque actualmente se adelanta un plan de choque para mejorar la atención, reducir las tutelas y fortalecer la respuesta a los usuarios, las decisiones judiciales que afectan recursos considerados inembargables. Estos recursos son indispensables para garantizar tratamientos, medicamentos, apertura de redes estratégicas y continuidad en la atención de los pacientes.

Cuando se rompe el flujo financiero de la entidad, también se afecta la capacidad de respuesta del sistema frente a quienes más necesitan los servicios de salud. La entidad aseguró que los recursos comprometidos son fundamentales para cumplir obligaciones con hospitales, clínicas, proveedores y operadores farmacéuticos en todo el territorio nacional.

El médico representante de la EPS intentó reunirse con la juez 26 Civil del Circuito de Bogotá, pero no pudo siquiera ver el rostro o estrechar la mano de sus colaboradores. Desde la lejanía, solamente vociferaron que les era imposible atenderme y que usara los canales adecuados. El directivo alertó sobre posibles irregularidades relacionadas con procesos de embargo adelantados mediante contratos transaccionales.

La Nueva EPS reiteró que respeta las decisiones judiciales y reconoce plenamente el derecho fundamental a la salud y a la vida. Sin embargo, hizo un llamado a jueces, prestadores, autoridades y organismos de control para proteger los recursos públicos destinados a la atención de los pacientes y evitar medidas que puedan agravar la crisis financiera del sector.

La entidad insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre todos los actores del sistema de salud para garantizar la sostenibilidad financiera y asegurar una atención digna, oportuna y de calidad





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