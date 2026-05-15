Nueva EPS confirma acuerdo estratégico con gestores farmacéuticos para avanzar en normalización de pagos y entrega de medicamentos

Un acuerdo con proveedores farmacéuticos permitirá que más de 5 millones de afiliados de la Nueva EPS reciban sus medicamentos de manera eficiente y en todo el territorio nacional.

Un nuevo acuerdo con gestores farmacéuticos para normalizar la entrega de medicamentos permitirá que más de 5 millones de afiliados de la Nueva EPS reciban sus medicamentos.

Con el objetivo de avanzar en la normalización de pagos y restablecer la entrega de medicamentos para millones de afiliados en distintas regiones del país. El acuerdo permitirá retomar y restablecer hasta en un 97 % la dispensación de medicamentos para más de 5 millones de usuarios, tras una serie de mesas de diálogo y concertación lideradas por el agente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina.

"La vuelta a Colombia consiste en sentarse con los proveedores, revisar las cuentas y construir acuerdos de pago que permitan estabilizar la red", afirmó Ospina, quien aseguró que el objetivo es fortalecer las relaciones con los gestores farmacéuticos, mejorar la oportunidad en los pagos y estabilizar la entrega de medicamentos en todo el territorio nacional





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