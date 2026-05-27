Nueva EPS en Barranquilla: denuncian restricción de atención médica en clínica General del Norte

La Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en Atlántico denunció que desde la semana pasada solo permiten acceso a la Clínica General del Norte para urgencias vitales. Veedores se reunirán con directivos para aclarar la situación y no descartan acciones ante la Procuraduría y Defensoría.

Bajo un clima de incertidumbre se encuentra la atención médica para los afiliados de la Nueva EPS que usualmente son atendidos en la Clínica General del Norte de Barranquilla .

Según denuncias de la Asociación de Usuarios de la entidad en el Atlántico, desde la semana pasada solo se permite el acceso a ese centro de salud para casos de urgencia vital. Esta situación ha generado alarma entre los usuarios y los veedores de la Salud, quienes han señalado que, aparentemente, se está restringiendo la atención a pacientes con patologías no críticas.

Andrés Meza Pérez, veedor de la Nueva EPS, confirmó que este miércoles se realizará una reunión clave con funcionarios de la Nueva EPS en Barranquilla para esclarecer los motivos de estos retrasos y para hacer seguimiento a las reiteradas demoras en la entrega de medicamentos. Meza Pérez no descartó elevar la situación a otras instituciones de control, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería de Barranquilla, debido a la presunta falta de respuesta oportuna por parte de la entidad.

Según sus declaraciones, los usuarios han indicado que solo se atienden casos primarios, como infartos o heridas por arma blanca, mientras que otras patologías, incluso de mediana complejidad, son remitidas a otros centros, como la Clínica del Prado, donde tampoco encontrarían atención adecuada. La reunión estará liderada por Luis Fernando Cristancho, director zonal de la Nueva EPS en el Atlántico, y contará con la presencia de otros veedores como César Martínez, José De Moya, Rubén Martínez y Fredy Granados.

Hasta el momento, Blu Radio intentó contactar al equipo de prensa de la Clínica General del Norte para obtener una versión oficial, pero no recibió respuesta. Este caso evidencia una vez más las tensiones en el sistema de salud colombiano, especialmente en lo que respecta a la red de prestadores de servicios de la Nueva EPS, y la presunta falta de garantías en el acceso a la atención para una gran cantidad de afiliados.

Los usuarios exigen soluciones inmediatas y transparency en la gestión de los recursos destinados a la salud. La situación se suma a otros episodios similares reportados en diferentes regiones del país, donde se denuncian retrasos en la entrega de medicamentos, largas listas de espera y restricciones en la atención por parte de las EPS.

Los veedores han insistido en que no permitirán que estos problemas continúen afectando la salud de la población y están evaluando acciones legales y administrativas para que se cumplan las obligaciones contractuales y legales de la entidad. No se trata solo de un problema operativo, sino de un presunto incumplimiento de los derechos fundamentales de los pacientes.

Por ello, la próxima reunión será crucial para determinar si hay fallas en la red de prestadores, si se deben a problemas de financiación o a deficiencias en la planeación de la atención. Mientras tanto, los afiliados permanecen a la expectativa, temerosos de que una enfermedad o complicación de salud no sea atendida a tiempo, lo que podría generar consecuencias irreparables.

La crisis de la salud en Colombia sigue siendo un tema central en el debate público, con historias como esta que ponen en evidencia las fragilidades de un sistema que, a pesar de los esfuerzos, no logra cumplir con su cometido de garantizar el derecho a la salud para todos





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