Nueva EPS es el mayor deudor con 27,8 billones de pesos en sistema de salud

La deuda hospitalaria alcanza 27,8 billones de pesos al cierre de junio de 2026. Nueva EPS lidera la mora con 5,94 billones mientras la cartera vencida supera el 60,5% del total.

El sistema de salud colombia no enfrenta una crisis de liquidez sin precedentes con una deuda total de 27,8 billones de pesos con hospitales y clínicas. Esta cifra, correspondiente al corte de junio de 2026, refleja un incremento de 2,1 billones de pesos en solo seis meses. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ( ACHC) reportó que el 60,5 por ciento de esta cartera ya se encuentra en estado de mora, lo que significa que más de 60 pesos de cada 100 adeudados superaron su fecha de pago.

Nueva EPS lidera la mora hospitalaria

Nueva EPS mantiene su posición como el mayor deudor individual del sector salud, acumulando una cartera vencida de 5,94 billones de pesos sobre un total de 8,35 billones. La concentración de su mora aumentó 4,1 puntos porcentuales en el último semestre, alcanzando el 71,2 por ciento en junio de 2026 frente al 67,0 por ciento registrado en diciembre de 2025. Esta entidad, junto con Coosalud y Sanitas, concentra la mayor parte de la insolvencia en el régimen contributivo y subsidiado.

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Distribución de la deuda por régimen

Las EPS del régimen contributivo son las principales responsables del impago, con 13,7 billones de pesos que representan el 49,9 por ciento del total. Dentro de este grupo, más de 12,8 billones provienen de 12 entidades activas, destacándose Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud por deber más de 10,1 billones juntos. Por otro lado, el régimen subsidiado acumula 7,8 billones de pesos, donde 17 EPS activas concentran el 89,1 por ciento de esta deuda.

Situación de las nueve EPS intervenidas

Las nueve Entidades Promotoras de Salud bajo intervención o vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud adeudan cerca de 13,0 billones de pesos. Esta cifra equivale al 65,7 por ciento de la deuda total de todas las EPS en operación y afecta a más de 23,0 millones de afiliados. La morosidad en este grupo supera los 9,0 billones de pesos, representando el 74,5 por ciento de la cartera vencida activa del sector.

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Crescimiento de la mora en entidades clave

Coosalud y Emssanar presentan las mayores concentraciones de cartera morosa con 73,0 y 72,2 por ciento respectivamente. Coosalud es la segunda deudora más grande con una mora de 1,02 billones sobre 1,39 billones de deuda total. Asmet Salud ocupa el tercer lugar con 72,0 por ciento de mora, habiendo incrementado su deuda en 77.000 millones de pesos durante el periodo analizado. Estas tres entidades suman un crecimiento conjunto de más de 1,1 billones de pesos con una morosidad promedio del 72,0 por ciento.

Impacto en la continuidad del servicio

El estado crítico de la liquidez amenaza la estabilidad financiera de las 232 instituciones prestadoras de salud reportadas por la ACHC. Con un 8,2 por ciento de crecimiento de la deuda en seis meses, la capacidad de pago se deteriora constantemente. La concentración de la mora en menos del 5 por ciento de las entidades activas indica un riesgo sistémico que requiere intervención inmediata para garantizar la prestación de servicios a los más de 23 millones de usuarios bajo vigilancia especial.