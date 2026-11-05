Nueva especie de Trichostigma descubierta en Cueva de los Guácharos tras 117 años

Colombia identifica una nueva especie del género Trichostigma en la Cueva de los Guácharos, el primer hallazgo desde 1909, revelando la riqueza botánica del país.

La ciencia colombiana ha registrado un hito botánico significativo con la descripción formal de una nueva especie vegetal del género Trichostigma. Este hallazgo, realizado en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, marca un punto de inflexión histórica ya que la última clasificación de una especie dentro de este mismo grupo ocurrió en 1909. El descubrimiento resalta la vastedad de la biodiversidad nacional aún por explorar y subraya la eficacia de la colaboración entre instituciones académicas y reservas naturales en el sur del país.

Desglose Científico del Descubrimiento Botánico

El hallazgo confirma que la flora del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos alberga diversidad no registrada previamente. La nueva planta, un arbusto perteneciente a los bosques montanos húmedos, fue identificada durante el trabajo de grado del biólogo Andrés Majín de la Universidad Militar Nueva Granada. Este proceso se enmarcó en un proyecto de colaboración con la Universidad de los Andes, bajo la dirección académica del profesor Pablo Stevenson. La investigación permitió establecer las características taxonómicas que diferencian esta muestra de todas las demás conocidas hasta la fecha.

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El Equipo Investigador y la Validación

La determinación de la nueva especie requirió un riguroso trabajo de campo y validación de laboratorio. Además de Andrés Majín, participaron en la investigación la científica Alejandra Jaramillo y el investigador Gerardo Aymard. El equipo también contó con el apoyo de registros históricos acumulados por otros expertos como Laura I. Ramos y el acompañamiento directo del personal de Parques Nacionales Naturales. La confirmación científica no se basó solo en la observación inicial, sino en la complementación con investigaciones de herbario y un exhaustivo trabajo taxonómico para asegurar la precisión de los datos.

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Publicación y Relevancia Histórica del Hallazgo

La caracterización oficial de la especie fue publicada en la revista internacional Brittonia. En este documento se presenta la descripción taxonómica detallada, acompañada de una ilustración precisa del espécimen y una clave analítica actualizada para identificar a las especies del género Trichostigma. Alejandra Jaramillo destacó la relevancia de que, después de más de un siglo sin nuevas descripciones para este género, sea posible documentar estas diferencias. Este logro demuestra la capacidad de los investigadores jóvenes colombianos para estudiar y reconocer las particularidades de una biodiversidad que aún guarda numerosos secretos.

Impacto en la Biodiversidad Nacional y Futuros Pasos

Este descubrimiento reafirma la posición de Colombia como uno de los países con mayor concentración de especies en el mundo. La riqueza biológica, expresada especialmente en ecosistemas de montaña, el noroccidente amazónico y el Pacífico, necesita un fortalecimiento continuo de la capacidad científica nacional. El estudio realizado en la Cueva de los Guácharos sirve como evidencia de que existen investigadores dedicados capaces de revelar la diversidad oculta. La publicación en Brittonia asegura que este nuevo componente de la flora colombiana forme parte del conocimiento científico global, incentivando futuras exploraciones en áreas naturales protegidas del país.