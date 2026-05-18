Nueva estrategia digital para fortalecer trazabilidad y acceso a medicamentos en salud

El Ministerio de Salud ha anunciado una nueva iniciativa digital para mejorar la trazabilidad y acceso a medicamentos y tecnologías en salud en Colombia. La estrategia busca fortalecer la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica y integrar en un único entorno interoperable la información clínica y asistencial de los pacientes.

Según el Ministerio de Salud, esta nueva estrategia que está en la fase de comentarios fortalecerá la trazabilidad de medicamentos y atención en salud. El Ministerio de Salud anunció que se alista un nuevo avance en la transformación digital del sistema de salud colombiano.

Se trata del proyecto de resolución puesto en consulta pública que busca fortalecer la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica y mejorar el acceso a medicamentos y tecnologías en salud, permitiendo integrar en un único entorno interoperable la información clínica y asistencial de los pacientes. MinSalud advierte que más de $416 mil millones han sido girados al Instituto Nacional de Cancerología.

La medida permitirá consolidar datos relacionados con la prescripción médica, el direccionamiento, la programación y la entrega efectiva de medicamentos y servicios complementarios, fortaleciendo así la trazabilidad y transparencia del sistema. El Ministerio destacó que esta propuesta constituye un paso clave en la inclusión de la información sobre acceso a medicamentos dentro de la Historia Clínica Electrónica Interoperable, reafirmando que la dispensación de medicamentos hace parte esencial de la atención integral en salud.

Además, el Gobierno anunció que ajustará las directrices establecidas en la Circular 044 de 2025 para integrar estos registros al Resumen Digital de Atención. Con este mecanismo, las autoridades sanitarias esperan contar con información oportuna y estandarizada sobre todo el ciclo de atención, desde la formulación realizada por el profesional de salud hasta la entrega final al paciente.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir la carga operativa y administrativa de los profesionales de la salud, evitando registros duplicados y facilitando que médicos y personal optimize los procesos entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos, fortaleciendo la articulación institucional y reduciendo reprocesos derivados de múltiples sistemas de información. La implementación será gradual y contará con acompañamiento técnico a los diferentes actores del sistema para garantizar la continuidad en la medida que avanza el proceso de participación ciudadana y revisión técnica correspondiente.

El Ministerio reiteró su compromiso con la transformación digital del sistema de salud y con el fortalecimiento del derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos en Colombia





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