La Fiscalía italiana reabre el caso del cineasta tras 29 años. Nuevas pruebas sugieren teorías distintas a la versión original de Giuseppe Pelosi.

El 1 de noviembre de 1975, el cineasta italiano Pier Paolo Pasolini perdió la vida en las playas de Ostia. Su cuerpo, marcado por múltiples heridas, fue hallado por personal policial en la mañana del día siguiente. Este evento trágico marcó el fin de una carrera intelectual y artística que había desafiado las convenciones sociales y políticas de Italia durante décadas.

El desenlace policial inicial de 1975

En la tarde del mismo día, los Carabinieri detuvieron el vehículo Alfa Romeo de Pasolini junto a su conductor. Se identificó al joven Giuseppe Pelosi como el responsable del fallecimiento. Este muchacho de 17 años confesó inicialmente haber asesinado al director para defenderse de supuestas agresiones sexuales.

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La historia parecía cerrarse con esta confesión. La versión oficial durante años fue que se trató de un crimen pasional cometido por un joven marginado. La investigación inicial no buscó otros implicados ni profundizó en las motivaciones políticas o sociales que rodeaban a la figura de Pasolini en ese momento.

Retractación de Giuseppe Pelosi en 2004

Dos décadas y media después, la narrativa oficial comenzó a fracturarse. En 2004, Giuseppe Pelosi se retractó de sus declaraciones iniciales y afirmó haber visto a tres hombres golpeando y apuñalando al cineasta. Pelosi explicó que solo había saltado sobre el cuerpo y se había llevado el coche.

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El conductor sostuvo que creía que el crimen estaba relacionado con el robo de unos rollos de la película Salò, o los 120 días de Sodoma. Esta versión contrastaba radicalmente con la confesión de defensa propia que había proporcionado hace casi treinta años. La retractación abrió una ventana a teorías conspirativas durante años.

Leyendas y perfiles políticos del crimen

Tras la retractación, proliferaron innumerables leyendas sobre los móviles del asesinato. Se rumoró que lo habían gritado sucio comunista o que había fallado en un acuerdo de extorsión. Incluso se especuló con que el asesino podría ser uno de sus antiguos amantes, aunque sin pruebas concretas.

Pasolini era blanco de muchos sectores italianos, comenzando por los políticos. Cuando estrenó su último filme, Salò, armó un escándalo moral que duró años en apaciguarse. Cada una de sus películas fue una bomba para los extremistas de la derecha y de la izquierda.

Reapertura formal por la Fiscalía italiana

La Fiscalía italiana volvió a abrir el caso oficialmente tras presentar nuevas pruebas. El abogado Stefano Maccioni lideró este esfuerzo con declaraciones de un oficial de seguridad. También se incluyeron fragmentos aparentemente desconocidos de la novela que estaba escribiendo, Petróleo.

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En ese manuscrito había nombres, hechos y pruebas que podrían cambiar la percepción del crimen. Estos documentos sugieren posibles consecuencias y conexiones que no fueron consideradas en la investigación original de 1975. El caso sigue abierto para futuras revelaciones.

Legado y contexto cultural del director

Pier Paolo Pasolini había sido una figura divisoria en la cultura italiana. Su obra desafiaba constantemente las normas establecidas. Este enfoque lo convirtió en un objetivo para quienes gobernaban el país y para los grupos extremistas.

Su paso por diarios y revistas lo convirtió en un observador agudo de la sociedad. Entendió lo que significan las letras para una comunidad. Su asesinato sigue siendo un símbolo de la violencia política y social en Italia durante la década de 1970. La búsqueda de verdad continúa.