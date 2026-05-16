Nueva jornada de venta de inmuebles en diferentes regiones del país

El Ministerio de Hacienda, a través de la Central de Inversiones S.A. (CISA), ha abierto una nueva convocatoria para la venta de inmuebles en diversas regiones del país, con precios y características detallados en una plataforma oficial.

Entre los inmuebles disponibles para mayo de 2026 se encuentran propiedades en varias ciudades y municipios de diferentes zonas del país. El Ministerio de Hacienda, a través de la Central de Inversiones S.A.

(CISA), tiene abierta una nueva jornada de venta de inmuebles en diversas regiones del país. Los bienes se pueden consultar de manera virtual en la oferta y pertenecen a entidades públicas, administrados por CISA, una empresa encargada de gestionar y comercializar activos del Estado. La venta se efectúa directamente a través de su plataforma oficial.

Algunos de los inmuebles con menores valores son locales comerciales ubicados en ciudades como Villavicencio, cuyo precio ronda los 500 millones de pesos, y propiedades residenciales y comerciales ubicadas en diferentes zonas de Colombi





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