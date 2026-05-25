Nueva ley en Colombia protege a víctimas de suplantación de identidad

La ley establece nuevas medidas para proteger a las víctimas de suplantación de identidad, frente a cobros injustificados y reportes negativos en centrales de riesgo.

La ley entrará en vigencia seis meses después de su promulgación, hacia noviembre de 2026, ya que fue expedida el 19 de mayo. Al cubrir la tarjeta con aluminio, la señal no llega al lector, evitando que se procese el pago sin contacto.

Ley 2573 de 2026, que establece nuevas medidas para proteger a las víctimas de suplantación de identidad, frente a cobros injustificados y reportes negativos en centrales de riesgo, entrará en vigencia seis meses después de su promulgación, es decir, Las personas víctimas de suplantación de identidad en Colombia tendrán nuevas herramientas para frenar cobros y evitar reportes negativos en centrales de riesgo. La normativa fue creada en medio del aumento de las denuncias por delitos informáticos relacionados con fraudes financieros y adquisición irregular de productos a nombre de terceros.

Uno de los principales cambios es que las entidades financieras, comercios y empresas de telefonía deberán suspender inmediatamente cualquier proceso de cobro, una vez la persona reporte que fue víctima. Las empresas estarán obligadas a reportar el caso ante las centrales de riesgo con la marcación de ‘víctima de falsedad personal’, mecanismo que busca impedir afectaciones en el historial crediticio del ciudadano mientras avanza la investigación.

Otro de los puntos incluidos en la normativa es la obligación de entregar a la víctima copia de los documentos utilizados para tramitar el producto fraudulento. El texto también advierte que si las autoridades concluyen que no existió fraude y que el titular sí adquirió el producto o servicio, la persona podría enfrentar responsabilidades penales por la denuncia presentada. Si logran comprobar el fraude por cuenta propia, la víctima no tendrá que acudir al proceso de denuncia penal.

La ley entrará en vigencia seis meses después de su promulgación, hacia noviembre de 2026, teniendo en cuenta que fue expedida el 19 de mayo de 2026





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