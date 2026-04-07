Nueva Ley Laboral 2452 de 2025 entra en vigor en Colombia: Modernización y Agilización Procesal

La Ley 2452 de 2025, que establece el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia, entra en vigor el 6 de abril. Esta normativa busca agilizar los procesos laborales mediante el uso de tecnología y la virtualidad, con un plan de acción que incluye fortalecimiento de personal, modernización tecnológica y adecuación de infraestructura.

Desde el lunes 6 de abril, ha entrado en vigor en Colombia la Ley 2452 de 2025, marcando un hito significativo en el ámbito del derecho laboral. Esta legislación establece el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social , introduciendo cambios sustanciales en la gestión de los procesos laborales a nivel nacional.

La normativa se presenta como un avance crucial, con el objetivo principal de acelerar la resolución de conflictos laborales a través de la implementación de herramientas tecnológicas y la virtualidad. Esto conlleva una promesa de trámites más rápidos, eficientes y accesibles para los ciudadanos y las empresas. La implementación de la Ley ha sido precedida por un exhaustivo plan de acción, orquestado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA25 12405 del 27 de marzo de 2026. Este plan se ha estructurado en cuatro ejes fundamentales: el fortalecimiento de la planta de personal, la modernización tecnológica, la capacitación y la adecuación de la infraestructura física. \El plan de acción para la puesta en marcha de la Ley 2452 de 2025 es ambicioso y multifacético. Contempla la creación de un total de 106 cargos destinados a robustecer la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, un refuerzo clave para asegurar una respuesta judicial rápida y eficiente a los recursos de casación. Adicionalmente, se prevé la creación de seis juzgados laborales del circuito y 18 juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple, ubicados estratégicamente en diversas ciudades del país para facilitar el acceso a la justicia laboral en todo el territorio nacional. Se ha realizado una modificación en la denominación de los juzgados de pequeñas causas laborales, y se ha establecido un nuevo mecanismo de reparto de procesos laborales en municipios que carecen de juzgados especializados. Estos casos serán redirigidos a los juzgados laborales del circuito, civiles del circuito o promiscuos del circuito, según la competencia y las necesidades de cada caso específico, garantizando así la administración de justicia incluso en las zonas con menor infraestructura judicial. La modernización tecnológica también juega un papel fundamental en la implementación de la nueva normativa. \El fortalecimiento tecnológico se materializa a través de la creación del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial en la especialidad laboral, una herramienta innovadora que ya se encuentra habilitada en 633 despachos judiciales distribuidos en 34 distritos judiciales de todo el país. Este sistema representa un avance significativo en la digitalización de los procesos laborales, permitiendo una gestión más eficiente de la información, una mayor transparencia y una reducción en los tiempos de respuesta. La magistrada Claudia Expósito, vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, ha destacado la importancia de esta reforma estructural. Según la magistrada, la Ley 2452 de 2025 no solo moderniza el procedimiento laboral, sino que también responde a la necesidad imperante de fortalecer la garantía efectiva de los derechos derivados de las relaciones de trabajo y de la seguridad social. La implementación de esta Ley representa un paso crucial hacia una justicia laboral más ágil, accesible y eficiente, que beneficia tanto a los trabajadores como a los empleadores, promoviendo un entorno laboral más justo y dinámico en Colombia. El compromiso del Consejo Superior de la Judicatura y la colaboración de las diferentes instituciones involucradas son fundamentales para garantizar el éxito de esta transformación y asegurar la protección de los derechos laborales en el país





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Ley Laboral Código Procesal Del Trabajo Seguridad Social Colombia Judicatura Procesos Laborales Modernización Judicial Justicia Laboral Tecnología

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La Champions League 2025-2026 arranca con emocionantes cuartos de finalLa UEFA Champions League entra en la fase de cuartos de final con cruces espectaculares. Real Madrid vs. Bayern Múnich, Barcelona vs. Atlético de Madrid, y otros duelos de alta tensión prometen una semana vibrante. La final se jugará en Budapest.

Leer más »

Incidentes Digitales Disminuyen un 48,84 % en 2025 en ColombiaColombia reporta una significativa reducción en los incidentes digitales durante 2025, gracias a estrategias de seguridad y mayor vigilancia. El gobierno destaca avances, pero advierte sobre la necesidad de mantener la prevención y protección de la información.

Leer más »

Colombia registra récord histórico en producción de leche en 2025En 2025, Colombia alcanzó un récord en la producción de leche, superando los 7.000 millones de litros y mostrando un aumento en el consumo per cápita. Factores como mejores condiciones climáticas, la recuperación del consumo y ajustes en la estructura productiva impulsaron este crecimiento. A pesar del aumento en la producción, las importaciones de leche en polvo superaron las exportaciones, influenciadas por la desgravación arancelaria con Estados Unidos y la caída de precios.

Leer más »

Jessica Cediel rompe el silencio sobre la pérdida de su padre y las críticas en redes socialesA finales de 2025 fallece su padre, un hecho que describe como inesperado.

Leer más »

Estos son los ganadores de #EmprendeEnTikTok Colombia 2025: ¿Cómo participar en la nueva edición?Empresarios empredendores

Leer más »

Producción de leche en Colombia alcanza récord histórico en 2025La producción de leche de vaca en Colombia en 2025 alcanzó un récord de 8.405 millones de litros, un 9% más que en 2024, impulsado por mejores condiciones climáticas, la reactivación de la demanda y la recuperación del consumo, según Fedegán.

Leer más »