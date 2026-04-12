Nueva Ley Regula el Uso de Patinetas Eléctricas en Colombia: Seguridad y Movilidad Sostenible

La Ley 2486 de 2025 establece un marco legal para el uso de patinetas eléctricas en Colombia, definiendo requisitos de edad, velocidad y seguridad para una movilidad urbana más segura y sostenible. La normativa busca equilibrar la promoción de la micromovilidad con la protección de todos los usuarios viales.

El auge de la micromovilidad en Colombia , liderada por las patinetas eléctricas , ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando la forma en que los ciudadanos se desplazan por las ciudades. Este fenómeno, impulsado por la búsqueda de soluciones de transporte más sostenibles y económicas, ha traído consigo la necesidad de una regulación clara y efectiva para garantizar la seguridad vial y la convivencia entre todos los usuarios de las vías.

La entrada en vigor de la Ley 2486 de 2025 marca un hito en este proceso, estableciendo un marco legal robusto que define las condiciones para el uso de vehículos eléctricos livianos (VEL) y promueve una movilidad más segura y responsable. Esta normativa no solo busca ordenar el uso de las patinetas eléctricas, sino también fomentar la educación vial y la adopción de prácticas seguras por parte de los conductores, contribuyendo así a la creación de entornos urbanos más habitables y amigables. La transformación hacia una movilidad sostenible en Colombia es un proceso en constante evolución, y la Ley 2486 representa un paso crucial en la construcción de un sistema de transporte más eficiente, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente, promoviendo una nueva era de movilidad urbana, donde la seguridad y el bienestar de los ciudadanos son la prioridad.\La Ley 2486 establece una serie de requisitos fundamentales para los usuarios de patinetas eléctricas, abordando aspectos clave como la edad, la velocidad, los espacios permitidos y el equipamiento obligatorio. En lo que respecta a la edad, la normativa fija una edad mínima general de 16 años para operar estos vehículos en las vías públicas. Sin embargo, se contempla una excepción para los menores de edad, permitiendo a niños a partir de los 12 años utilizar las patinetas eléctricas, pero con la restricción de circular únicamente por las ciclorrutas. Esta disposición busca equilibrar la promoción de la micromovilidad con la protección de los menores, garantizando que su uso se realice en entornos seguros y controlados. En cuanto a los espacios permitidos, la ley es clara al priorizar la seguridad de los peatones, prohibiendo el tránsito de patinetas eléctricas por los andenes. Se establece que estos vehículos deben circular por las ciclorrutas y, en caso de no existir, por las calzadas que las autoridades de tránsito locales habiliten para tal fin. En relación con los límites de velocidad, la normativa establece restricciones específicas para cada tipo de vía, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios. En las ciclorrutas, la velocidad máxima permitida es de 25 km/h, mientras que en las vías autorizadas, este límite puede extenderse hasta los 40 km/h, dependiendo de las condiciones y la señalización vial. \Además de las restricciones de edad, velocidad y espacios permitidos, la Ley 2486 también establece requisitos de seguridad obligatorios para los conductores de patinetas eléctricas. Entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., es obligatorio el uso de prendas reflectivas, casco y sistemas de iluminación (luces delanteras y traseras) para aumentar la visibilidad y reducir el riesgo de accidentes. Además del equipamiento de seguridad, la ley regula el comportamiento de los conductores, exigiendo la señalización de los giros con antelación y prohibiendo el transporte de carga voluminosa que comprometa la estabilidad del vehículo. Las infracciones a la ley acarrean multas significativas, tipificadas en el artículo 131, literal G, del Código Nacional de Tránsito, con sanciones que pueden alcanzar los 350.000 pesos, equivalentes a seis salarios mínimos legales diarios vigentes. Entre las conductas sancionables se incluyen conducir bajo la influencia del alcohol o sustancias psicoactivas, no portar el casco, las luces o los elementos reflectivos, transitar por zonas peatonales o vías no habilitadas, exceder los límites de velocidad, llevar acompañantes y no señalizar los giros o transportar objetos que dificulten el control de la patineta. En definitiva, la Ley 2486 de 2025 representa un avance significativo en la regulación de la micromovilidad en Colombia, estableciendo un marco legal integral que busca garantizar la seguridad vial, promover la convivencia entre los usuarios y fomentar la adopción de prácticas responsables por parte de los conductores. La implementación de esta normativa es esencial para asegurar una transición ordenada y segura hacia una movilidad más sostenible y eficiente en las ciudades colombianas.\*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación. Además, contó con la revisión del periodista y un editor





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