Nueva masacre en Guachené: el Cauca se desangra ante la intensificación del conflicto armado

Tres personas fueron asesinadas en la vereda La Cabaña, Guachené, en un ataque armado atribuido a disputas territoriales. Indepaz advierte que la frecuencia de masacres en el país sigue aumentando de manera crítica.

La región del Cauca vuelve a ser escenario de una tragedia que estremece a toda la nación colombiana. En las primeras horas de la madrugada del 21 de abril, el municipio de Guachené fue testigo de una incursión violenta que terminó con la vida de tres personas en la vereda La Cabaña. Según los reportes iniciales recabados por las autoridades y organizaciones sociales, un grupo de individuos fuertemente armados irrumpió en el lugar cerca de las 3:00 a. m. y accionó sus armas de fuego contra los presentes sin mediar palabra alguna. Las víctimas fatales, identificadas de manera preliminar como Germán Campo y dos individuos conocidos bajo los alias de Alvarado y Papi, sucumbieron ante la brutalidad del ataque, dejando una vez más en evidencia la fragilidad de la seguridad en los territorios rurales del país.

Este suceso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una preocupante escalada de violencia que ha sido denunciada reiteradamente por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La organización ha subrayado que, desde el año 2023, la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas que advertían sobre el peligro inminente para los habitantes de Guachené. La zona se ha convertido en un tablero de ajedrez donde grupos armados ilegales, tales como el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, compiten ferozmente por el control territorial. A esta problemática se suman las estructuras locales conocidas como bandas 5 y 6, que, junto a otros grupos al margen de la ley, imponen un régimen de terror, extorsión y normatividad paralela que asfixia a las comunidades locales, dejándolas en un estado de desprotección absoluta ante la arremetida criminal.

El análisis de las cifras consolidadas por Indepaz revela una tendencia sombría y difícil de ignorar. Durante el transcurso del año 2026, la frecuencia de las masacres en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, presentándose un evento de esta naturaleza cada 2,8 días aproximadamente. La memoria colectiva aún guarda las heridas del año 2025, durante el cual se contabilizaron 256 víctimas mortales en episodios similares. Lamentablemente, la inercia de la violencia no ha cesado; en lo que va corrido de 2026, la cifra de personas asesinadas en masacres ya supera las 160. Este panorama exige una respuesta institucional contundente y un enfoque integral que no solo priorice la fuerza pública, sino que también implemente soluciones de fondo para desarticular las redes criminales que han hecho del control territorial su mayor fuente de poder, mientras la población civil sigue cargando con el peso trágico de un conflicto que parece no tener fin.





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