Nueva masacre en Marinilla, Antioquia: Cuatro hombres asesinados a tiros en la vereda Altos del Mercado

El Oriente antioqueño se encuentra en un estado de alerta tras la masacre en Marinilla, Antioquia, en la que cuatro hombres fueron asesinados a tiros en la vereda Altos del Mercado. La Policía de Antioquia investiga el caso y espera las averiguaciones para esclarecer los hechos.

El país vuelve a estremecerse con una nueva masacre. En esta oportunidad, cuatro personas fueron asesinadas a bala en Marinilla , Antioquia . Esto es lo que se sabe.

Cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de Marinilla, Antioquia, en la noche del sábado, 16 de mayo. Este hecho de violencia sería la consecuencia de disputas entre grupos criminales en la zona. Según el balance preliminar, las víctimas fueron ultimadas con arma de fuego. El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, reveló que se realizó la inspección técnica y especializada.

El comandante de la Policía Antioquia advirtió que en la zona hay disputas entre grupos criminales. Sin embargo, explicó que se deben esperar las averiguaciones sobre este caso. La Alcaldía de Marinilla rechazó los hechos y estableció una recompensa de $100 millones para quien tenga información sobre el paradero de los responsables. Frente al hecho, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, condenó el ataque y pidió a las autoridades acciones para garantizar la seguridad.

"La masacre de cuatro personas en la vereda Alto del Mercado, zona rural de Marinilla, encendió las alertas de las autoridades y aumentó la preocupación por el deterioro de la seguridad en el Oriente antioqueño. El hecho que profundiza la tensión por las condiciones de seguridad que se vienen deteriorando en la zona", señaló Corpades





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