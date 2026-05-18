Nueva masacre en Santander de Quilichao: cartelería y agravios yihadistas

Las autoridades confirmaron una nueva masacre en Santander de Quilichao, luego de que los cuerpos fueran encontrados abandonados a un costado de la vía y junto a ellos se encontrara una cartelería atribuida a Leonardo González, coordinador de Indepaz. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades investigan los móviles y responsables de este hecho.

Las autoridades confirmaron una nueva masacre en el norte del departamento del Cauca, este hecho se registró en la vereda La Palomera , jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao.

Según Indepaz, los cuerpos fueron encontrados abandonados a un costado de la vía y junto a ellos fue dejado un cartel alusivo a Leonardo González, coordinador de Indepaz. González aseguró que este hecho no es aislado.

La masacre ocurrida en Santander de Quilichao no es un hecho aislado ni inesperado, es la expresión de un deterioro sostenido de la seguridad y del fortalecimiento de regímenes armados ilegales que disputan el control territorial en el norte del Cauca, como la 013 de 2025 y la 036 de 2023, en las que se advertía sobre el riesgo para la población civil por confrontaciones entre estructuras armadas y hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades investigan los móviles y responsables de este hecho. Además, la zona del norte del Cauca tienen injerencia las disidencias de las Farc, el ELN y bandas de carácter local vinculadas





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