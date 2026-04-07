Nueva norma de la Corte Suprema define los requisitos para la pensión de sobrevivientes: convivencia de cinco años obligatoria

A partir de 2026, la pensión de sobrevivientes exigirá demostrar una convivencia mínima de cinco años, según la Corte Suprema. La decisión se basa en la necesidad de probar una relación real, más allá del matrimonio formal, para acceder al beneficio. Se detallan los requisitos y las implicaciones de esta nueva normativa.

Para muchas parejas casadas, la pensión de sobrevivientes representa un apoyo financiero crucial tras el fallecimiento de uno de los cónyuges, especialmente si el otro no cotizó al sistema pensional. Este auxilio es vital para mantener una vida digna. No obstante, una nueva norma podría cambiar el panorama para muchas familias en el país, modificando los requisitos para acceder a esta importante prestación social.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que, a partir de 2026, la pensión de sobrevivientes no dependerá únicamente del matrimonio, sino que exigirá demostrar una convivencia mínima de al menos cinco años para ser elegible. Esta modificación surge a raíz de un fallo reciente en el que una mujer no pudo probar la existencia de una relación de pareja con un pensionado fallecido en 2019. La Sala de Casación Laboral emitió esta decisión después de que Colpensiones rechazara la solicitud de la mujer, quien, aunque estaba casada civilmente con el fallecido desde 2010, no pudo demostrar una convivencia efectiva ni una relación sentimental real en los años previos al deceso. Según la investigación, ella actuaba como cuidadora, pero mantenía vínculos sentimentales con otra persona, lo que llevó a la negación de la pensión.\El Tribunal Superior de Buga fue el primero en negar la pensión, argumentando que la solicitante no cumplía con el requisito fundamental de convivencia efectiva, un criterio que fue posteriormente respaldado por la Corte Suprema. El alto tribunal enfatizó que el sistema de seguridad social se centra en la existencia de una relación basada en apoyo mutuo, convivencia y acompañamiento real, y no simplemente en la formalidad del matrimonio. La decisión subraya la importancia de acreditar una relación genuina y estable para acceder a la pensión de sobrevivientes. Esto significa que no basta con estar casado legalmente; es imprescindible demostrar una convivencia continua de al menos cinco años antes del fallecimiento del cónyuge. Esta exigencia está fundamentada en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que establece los criterios para acceder a este beneficio. Es crucial destacar que, para ser elegibles, los solicitantes deben presentar pruebas claras ante la entidad pensional que evidencien la vida en común bajo el mismo techo, el apoyo económico mutuo, una relación afectiva estable y el acompañamiento permanente entre la pareja. La Corte Suprema ha especificado que el matrimonio, si bien implica deberes legales, no prueba automáticamente estos requisitos. Por lo tanto, documentos como registros médicos, certificados o trámites administrativos por sí solos no son suficientes para demostrar una convivencia real. La carga de la prueba recae en el solicitante, quien debe presentar evidencia concluyente de que mantuvo una relación auténtica y no meramente formal con la persona fallecida.\En resumen, la nueva normativa, que entrará en vigor en 2026, introduce un cambio significativo en la forma en que se evalúa la elegibilidad para la pensión de sobrevivientes. Se enfatiza la importancia de demostrar una convivencia efectiva y una relación sentimental real, más allá del mero vínculo matrimonial. Para acceder al beneficio, es fundamental demostrar la existencia de una vida en común, apoyo económico mutuo, una relación afectiva estable y acompañamiento permanente durante al menos cinco años previos al fallecimiento. La decisión de la Corte Suprema resalta la necesidad de que el sistema pensional se base en relaciones auténticas y duraderas, asegurando que el apoyo financiero llegue a quienes realmente lo necesitan y que han compartido una vida con la persona fallecida. Este cambio legal busca prevenir fraudes y garantizar que la pensión de sobrevivientes sea otorgada a quienes realmente mantuvieron una relación significativa y dependiente del fallecido. Este enfoque se alinea con la intención de proteger a las familias y asegurar la justicia en el acceso a los beneficios pensionales, adaptándose a las realidades sociales y promoviendo una evaluación más rigurosa de las relaciones de pareja antes de la asignación de la pensión





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